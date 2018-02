Paritaria: sin una oferta concreta, la negociación pasó a cuarto intermedio

Se realizó ayer la primera reunión paritaria de la administración central. El encuentro se desarrolló en el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado y del mismo participaron el titular de esa cartera, Pablo Farías, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, y los secretarios generales de los gremios UPCN, Jorge Molina, y ATE, Jorge Hoffmann.Al término del encuentro, Farías dijo que "fue una buena reunión, en un buen clima de diálogo con los representantes de los gremios" y agregó que en la misma "hablamos mucho de las posibles proyecciones que puede haber este año, la dificultad de prever la inflación y cómo se va a desenvolver la economía". Al respecto mencionó que "cada uno expresó su parecer y cómo pronostica la situación"."Hablamos de la situación y el estado de las cuentas en la provincia y también se recordó cómo llegamos al acuerdo paritario del año pasado: se valoró positivamente la cláusula gatillo, por lo que es probable que este año esté también presente", agregó el ministro de Gobierno y Reforma del Estado.Saglione, por su parte, mencionó "el reconocimiento que hicieron ambos gremios de la pauta salarial que se otorgó en 2017" y subrayó que "se valoró la cláusula gatillo como mecanismo de salvaguarda del salario real de los trabajadores"."De cara a este ejercicio, el elemento que surgió es cómo compatibilizamos un objetivo que ambas partes perseguimos, y ese fue el mayor punto de entendimiento", dijo el titular de la cartera de Economía, en referencia a que "debemos procurar garantizar que el salario de los trabajadores no pierda poder adquisitivo a lo largo de 2018"."Tener contacto con los gremios y las inquietudes que plantean nos permite contar con insumos para hacer una estimación de la propuesta a realizar y convocarlos en los próximos días a una nueva reunión", concluyó Saglione.A la misma hora, pero en la sede de la cartera laboral, la ministra de Educación, Claudia Balagué, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, mantuvieron también la primera reunión paritaria del año con representantes de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafe), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación de Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET).“Pasamos a un cuarto intermedio y en esa segunda reunión seguramente va a haber una propuesta concreta, como lo hemos hecho siempre”, dijo Balagué, al salir de la reunión.La funcionaria remarcó el llamado a los gremios del magisterio santafesino y lo diferenció con relación a otros ámbitos donde “no se convoca” la paritaria. “Cumplimos 10 años de paritarias consecutivas, lo cual realmente refuerza la vocación de diálogo del gobierno provincial que siempre toma notoriedad al inicio del ciclo lectivo pero que en realidad es un trabajo conjunto de todo el año para garantizar titularizaciones y otros temas docentes”, amplió Balagué.La ministra aseguró que “todos los años ponemos el mayor empeño para que la paritaria salga adelante de forma responsable, con la voluntad de que se pueda pagar en tiempo y forma. Inclusive hay un dato significativo y es la cláusula de ajuste automático que habíamos definido el año pasado, y que este año se cumplimentó”.“Hoy Santa Fe está con el salario más alto de toda la región, y es un piso muy importante de trabajo, al margen del porcentaje que se defina. En Santa Fe se pagó todo el año el salario que están pidiendo hoy, por ejemplo, los docentes de la provincia de Buenos Aires”, subrayó.En la reunión, acompañaron a los ministros los secretarios de Trabajo y Seguridad Social, Leonardo Panozzo; de Educación, Oscar Di Paolo, y de Planificación y Política Económica, Pablo Olivares; el subsecretario de Recursos Humanos, Pablo Fernández; y el director provincial de Relaciones Laborales, Mario Gaggioli.Las autoridades recibieron a Sonia Alesso, José Testoni, Oscar Loseco, Javier Almirón y Adriana Monteverde de Amsafe; Patricia Mounier y Martín Lucero, de Sadop; Rosa Bugnar y Daniel Domínguez, de UDA y Javier Formía y Horacio Ramón, de AMET.LA PALABRA DELOS GREMIALISTASJorge Molina (UPCN) señaló que la reunión se dio “en el marco del comienzo de un proceso de negociación”, e indicó que en ese sentido se tuvo “un avance, que es que tanto las organizaciones gremiales como el gobierno provincial coincidimos en la necesidad de encontrar mecanismos para mantener vigente la relación entre precios y salarios en la provincia; esto es algo que nos deja tranquilos”.El titular de UPCN indicó que “no se ha avanzado en un porcentaje concreto en cuanto a la política salarial, pero quedó el compromiso de que, durante la próxima semana, el gobierno nos va a convocar para ya empezar a analizar, no solo la actualización a través de una cláusula gatillo, sino propuestas concretas”.En tanto, Jorge Hoffmann (ATE) hizo referencia a la negociación del 2017 y resaltó que “el salario de los trabajadores estuvo, gran parte del año, por encima de la pauta inflacionaria y es algo que estamos decididos a sostener, en función del porcentaje al que se arribe”. Del mismo modo, mencionó que, en caso de ser necesario, “que la cláusula gatillo opere lo más tarde posible, como sucedió este año”.Por otro lado, la Secretaria General de AMSAFE, Sonia Alesso, comentó que no recibieron una oferta de incremento salarial y que aún no tienen nueva fecha de convocatoria. Sin embargo, adelantó que -tal como ocurre con los gremios estatales- los sindicatos docentes llevarán a la mesa de discusión una pauta inflacionaria mayor a la fijada por el gobierno nacional y “más cercana a la del año pasado”. Por ello, consideró que “tiene que haber una buena discusión salarial y a su vez una cláusula de actualización que tenga en cuenta” la necesidad de una apertura permanente de la paritaria.Por su parte, la dirigente de SADOP, Patricia Mounier, advirtió que a nivel nacional “el conflicto docente ya está planteado” y lamentó que en la provincia “la convocatoria (a paritarias) es tarde”.