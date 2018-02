Nación financiaría las obras en la cuenca Vila-Cululú

El gobernador Miguel Lifschitz se reunió ayer con los ministros del Interior, Obra Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio, y de Transporte, Guillermo Dietrich, para gestionar personalmente importantes convenios y seguir el estado y avance de obras comprometidas para la provincia de Santa Fe.

“Con el ministro Frigerio hablamos sobre la deuda de coparticipación que tiene sentencia de la Corte Suprema de Justicia, y se comprometió a elevarnos en los próximos días una propuesta formal de pago”, explicó Lifschitz.

“Además, repasamos algunos temas pendientes como el financiamiento de viviendas en nuestra provincia, la ejecución del acueducto San Lorenzo, una importante obra de provisión de agua potable, o las obras de cloacas que se están llevando adelante en San José de la Esquina. Estas últimas, a pesar que tienen un cofinanciamiento de Nación, no se ha hecho efectivo aún y hablamos sobre cómo regularizar esa situación”, explicó.



VILA CULULU

El gobernador también se refirió a importantes convenios firmados con otras provincias, relacionados con obras y acuerdos de saneamiento hídrico.

"Con la provincia de Córdoba y Nación firmamos el convenio para integrar el Comité Interjurisdiccional de la cuenca del Arroyo Vila Cululú, que atraviesa los departamentos Castellanos y Las Colonias”, detalló Lifschitz y agregó: "Tanto el ministro del Interior como el secretario de Asuntos Hídricos, Pablo Bereciartua, nos manifestaron la intensión de financiar los trabajos de canalización del arroyo Vila Cululú. Una obra de 400 millones de pesos que licitaremos desde la provincia de Santa Fe y se financiará con el Fondo Hídrico Nacional”.

“Siguiendo con los convenios de saneamiento hídrico, con las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Nación acordamos la conformación del Comité Interjurisdiccional de los Bajos Submeridionales, los cuales están ubicados en un 40% en la provincia de Santa Fe”.

“El compromiso es conformar un comité técnico para trabajar en las obras necesarias y prioritarias para la región, que tiene un total 6 millones de hectáreas en una de las cuencas más importantes de la República Argentina”.



OBRAS VIALES Y DE TRANSPORTE

En relación a la reunión con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el gobernador informó que “repasamos una serie de temas, fundamentalmente el ritmo de las obras viales que están comprometidas en la provincia de Santa Fe y que todavía no han comenzado”.

“Hablamos sobre la situación de la Ruta Nacional (RN) N° 11, y le manifestamos nuestra preocupación por haber sido sacada del Plan Nacional de Autopistas, al igual que la RN N° 7 en Rufino”, detalló.

“Además, en el caso particular de la RN Nº 11, le trasmitimos nuestra preocupación por la pérdida de la concesión y la consiguiente pérdida de trabajo de 140 trabajadores del norte de Santa Fe”.

Al respecto Dietrich ratificó la decisión tomada, “para ellos eso no tiene marcha atrás” sostuvo Lifschitz.

El funcionario nacional expresó el compromiso de encarar tareas de pavimentación y bacheo en la RN N°11 en licitaciones a través de Vialidad Nacional.

Finalmente, Lifschitz informó que hablaron sobre los aeropuertos de la provincia: “Lo pusimos al tanto de las importantes obras que realizamos en Sauce Viejo por 250 millones de pesos, y las que estamos ejecutando en Rosario con una inversión de más de 1.000 millones de pesos”.

“Le pedimos colaboración del gobierno nacional para las obras en los aeropuertos y quedamos en seguir conversando este tema, ya que tenemos algunas diferencias de opinión en la modalidad de financiamiento de trabajos para los aeropuertos de Santa Fe, pero vamos a mantener el diálogo y, seguramente, estaremos promoviendo algunas reuniones más”, indicó el gobernador.

Acompañaron al gobernador el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay; el secretario de Transporte, Pablo Jukic; y el diputado nacional, Federico Angelini.