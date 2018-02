Comenzaron las pruebas físicas para los postulantes a la GUR

Ayer le dieron inicio las pruebas físicas para los aspirantes a ingresar a la Guardia Urbana de Rafaela. De las 120 personas convocadas, asistieron alrededor de 80 (es decir, no dio el presente un tercio), divididas en tres turnos: el primer grupo se citó a las 7:15, el segundo a las 8:30 y el último, a las 9:45. Las prueban continuarán a lo largo de toda la semana y seguirán hasta la próxima (en total, serán 10 días hábiles, dependiendo del clima).

"Hay que agradecer el compromiso de todos los aspirantes que se han presentado. Hemos visto a muchos que ya se han estado preparando, que han estado entrenando y ese esfuerzo es para destacar. Además de que nos mejora la calidad de vida, la salud, independientemente de que terminen ingresando. Yo ya creo que eso es destacable", expresó el secretario de Prevención en Seguridad, Delvis Bodoira.

Realizó un agradecimiento especial a los profesores del Departamento de Deportes del Municipio "quienes nos estuvieron ayudando toda la mañana y son los que están a cargo de todo el proceso de los exámenes físicos", así como al personal de Recursos Humanos, a cargo de la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión, "que garantizan la transparencia del proceso, que todos se aseguren de que es absolutamente transparente".

El examen físico consta de una instancia de resistencia y otra de velocidad, y contempla un tiempo para varones y otro para mujeres. En este sentido, detalló que "hay estándares internacionales de medición, tanto en la prueba de resistencia como de velocidad" y que "son exclusivamente esas medidas la que dan un apto y un no apto". Tras las pruebas se armará un escalafón, en función de aquellos que superaron el mínimo y tienen los mejores tiempos: "Esta instancia es excluyente, el que no se presentó está afuera", aseveró el funcionario.

"Concluida esta etapa, continuará el examen psicológico, luego uno teórico para llegar finalmente a las entrevistas personales. Aquellos que queden por orden de mérito en los primeros lugares, pasarán a hacer el examen médico pre-ocupacional y asistirán a una capacitación que se extenderá por tres meses", recordó el secretario de Prevención en Seguridad.

"Si bien es un proceso largo y quisiéramos incorporar ya a los y las agentes, el fin es incorporar a los mejores y hacerlo de manera transparente. Siguiendo la voluntad del voluntad política del intendente de avanzar en este sentido", concluyó Bodoira, aseverando que, una vez concluido el proceso de incorporación de personal, se prevé sumar móviles y tecnología.



LOS PROXIMOS PASOS

Amalia Galanti, Secretaria de Auditoría y Control de Gestión de la Municipalidad, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) comentó que "estuve viendo los primeros exámenes y estaban superando los parámetros del aprobado". Recordemos que estas pruebas físicas son eliminatorias, es decir, que quienes no superen, se quedan afuera.

"La siguiente etapa será la presentación de toda la documentación que indicaron cuando presentaron el primer formulario de inscripción. Deberán presentar una copia de la secundaria, certificados de capacitaciones y otros papeles. Ya se informará con precisión a las personas que ya sigan en el proceso", dijo la funcionaria y agregó.

Posteriormente, seguirá en análisis psicológico para culminar con las entrevistas personales. Todo esto, derivará unos dos meses. Pero cuando ya estén seleccionados, deberán recibir una capacitación específica. Es por ello que se supone que recién para mediados de año se daría el ingreso efectivo de los nuevos agentes.