Contentos, ilusionados y confiados

Lucas Blondel pudo gritar su primer gol en Atlético de Rafaela. El defensor, que pasó por las Infantiles e Inferiores de la “Crema” para saltar a primera sin previa escala en AFA (jugó siempre en Liga) disfruta como pocos este momento; el suyo, el del equipo.

“Después de lo que habíamos hecho acá de local ante Brown era importante que ganemos en Ferro y obviamente que también uno está muy contento por el gol”, le cuenta a este medio Blondel (21 años).

Atlético líder de la B Nacional con 28 puntos (ocho triunfos y cuatro empates) se ilusiona con alcanzar el objetivo de ascenso. Viene cumpliendo y haciendo los deberes como para lograrlo. “Nos vemos en la tabla y la verdad que nos ilusionamos”, apunta Lucas. Y agrega: “Venimos haciendo las cosas bien, jugando bien más allá del partido con Brown, que ya pasó y lo superamos, estamos contentos, ilusionados y muy confiados. Nos gusta lo que estamos haciendo y ojalá podamos mantenernos en la punta hasta el final”.



-¿Cuántas veces volviste a ver el gol?

- (risas) Me quedó justo, cuando le quiero dar el pase a Gonzalo (Klusener) adentro para ir a buscar la pared me cortan el pase y me queda ahí, no lo dudé y por suerte salió bien.



-Pasás mucho al ataque pero generalmente descargás con un compañero o tirás el centro. Ahora vas a probar más al arco…

-Después del gol volví a probar (risas). Era algo que me faltaba y los chicos me decían que tenía que pegarle más al arco, me quedó justa. Me gusta tener la pelota y pasar al ataque, tengo que incorporar eso de terminar yo la jugada y no buscar siempre a un compañero.



-Están en un gran momento. ¿Qué destacás del equipo?

-La decisión de respetar nuestro juego en cualquier cancha. De local y visitante tratamos de hacer lo mismo, hay partidos que no se puede y se hace más difícil pero una de las cosas que nos pide Lucas (Bovaglio) es que salgamos a atacar en cualquier cancha y hacer lo mismo que hacemos de local, salir jugando, tener un trato prolijo y manejar la pelota.



-¿Qué hay que trabajar y mejorar?

-En defensa, lo sufrimos en el partido ante Brown, el hecho de salir a buscar el partido hizo que quedemos descompensados atrás. Lo primero que teníamos que corregir era eso y por suerte con Ferro lo pudimos hacer, estuvimos firmes atrás y pudimos mantener el arco en cero.



-Y ahora en Rafaela, donde quizás les costó un poco más, a tratar de dejar los tres puntos.

Sin dudas, es importante siempre hacer valer la localía. Al principio nos costó algo, después sacamos mejores resultados, pero después de lo que pasó con Brown vamos a tratar de darles una alegría a nuestra gente acá.



-Llega un rival necesitado de puntos por el promedio, ¿qué partido imaginan?

-Ahora, al estar punteros solos, todos los equipos que enfrentemos se van a plantar y tratar de bajarnos, como lo hizo Brown. Es importante que nosotros no regalemos eso, que hagamos valer lo que conseguimos y que no venga cualquiera a sacarnos lo bueno que venimos haciendo con un partido y tratar de levantarse con nosotros.



PALETTA, PARA EL SABADO



El único líder de la B Nacional, Atlético de Rafaela (28 unidades) se prepara para recibir el próximo sábado, 19:05, a Independiente Rivadavia de Mendoza (13 puntos) en uno de los juegos correspondientes a la 16ª fecha. Ayer, AFA dio a conocer los árbitros y para dicho encuentro fue designado Héctor Paletta.