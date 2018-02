Entre los mejores en Biología a nivel nacional

Entre los días miércoles 14 y jueves 15 del corriente, se desarrolló en la Universidad Nacional de Río Cuarto (Provincia de Córdoba) la primera serie de exámenes para conformar el equipo que representará a nuestro país en las instancias internacionales de las Olimpíadas de Biología.En dicha instancia participaron catorce estudiantes de todo el país, quienes pertenecen a escuelas que habían obtenido los diez primeros lugares en el certamen nacional, realizado en octubre del año pasado. Nuestra ciudad estuvo representada por dos alumnos de la escuela “Domingo de Oro”: Lucía Berón y Mariano Brasca, quienes junto a Martín Soria habían obtenido el 4° lugar en el certamen nacional. Recordemos que Soria no pudo participar de esta nueva etapa ya que este año no es más alumno de la educación secundaria, aunque se reencontró con sus compañeros, debido a que se encontraba en la Universidad, ya que este año continuará su formación en esa casa de estudios.En esta instancia de selección, los alumnos debieron realizar dos exámenes teóricos de una hora y media de duración referidos a diversos contenidos de las ciencias biológicas; y un examen práctico que constaba de siete actividades. Estos exámenes no eran eliminatorios, pero para acceder a la siguiente instancia (que se realizará en marzo), los alumnos debían superar un puntaje mínimo.Como resultado de estos exámenes, Mariano Brasca, junto con otros nueve estudiantes pudieron acceder a la siguiente etapa de selección. Cabe destacar que los exámenes, a diferencia de los grupales que realizan los estudiantes hasta el certamen nacional, en este caso son individuales, por lo que el compromiso y dedicación necesarias son mucho mayores. Además, como ya se mencionó oportunamente, las currículas actuales carecen de muchos de los contenidos (tanto conceptuales como procedimentales) evaluados en estos exámenes.Afortunadamente, además de su compromiso y autonomía, los estudiantes cuentan con el equipo docente de la institución, con quienes se encontraban para repasar diversas cuestiones aún después de finalizado el ciclo lectivo ordinario, e incluso se comunicaban con ellos por mensajería instantánea.“La Normal” felicita a sus estudiantes, y les desea el mayor de los éxitos en este, que será su último año como estudiantes secundarios, esperando haberles ofrecido una formación de calidad, que les permita continuar de la mejor manera sus estudios universitarios.