"El Papa actúa de una forma en Europa y otra en Latinoamérica"

Una de las salas de convenciones del Costa Galana de Mar del Plata, sobre la zona costera de Playa Grande, donde la legendaria Mirtha Legrand hizo sus almuerzos hasta el domingo anterior, el lunes por la noche y ante un lleno total, ofreció una charla el periodista de La Nación y Radio Mitre, además exitoso escritor Jorge Fernández Díaz, cuyo objetivo central fue la presentación de su obra más cercana "La herida", continuidad de "El puñal", que fue récord de ventas.A través de esa historia fue relacionando con la realidad argentina reciente y actual, ya que estas obras -así fue explicado- son novelas sustentadas en episodios y situaciones rescatadas de la realidad y que por sus características no pueden ser desarrolladas desde lo periodístico e informativo. Remil, el personaje central de ambos textos, aunque no son una fiel continuidad, fue constantemente utilizado por el autor como eje de su desarrollo, no dejando de referir su proximidad e identificación con agentes de la ex SIDE o de la actual AFI."La herida" puede ser interpretada como la que deja la corrupción, que junto a la desigualdad son dos de los grandes males que afectan a la Argentina.Así fue que durante toda la exposición mostró ciertas coincidencias con el actual gobierno de Mauricio Macri, por estimar que era indispensable una reparación de lo que dejaron los años kirchneristas -sector al que fustigó duramente, tanto como el peronismo, señalado como causante de todos los males que padece la Argentina-, aunque también puntualizando algunas fuertes críticas.Todo fue desarrollándose dentro de un clima de cordialidad y aceptación por parte de un público absolutamente afín a esa línea de pensamiento, incluso sin retacear aplausos y celebrando risueñamente algunas apreciaciones y salidas del expositor, cuando abandonó en algunos momentos su imagen de seriedad para decir, por ejemplo, "en periodismo me mandé algunas cagadas", recordando aquél famoso caso del jarrón que tuvieron por protagonistas a Guillermo Cóppola y Samantha Farjat, donde sus fuentes confiables -que fueron el jefe de investigaciones, el jefe de policía, el secretario del juzgado y finalmente el propio juez terminaron todos presos por haber truchado la causa.Ya sobre el final de la presentación, y llegado el momento de las preguntas, luego de algunas relacionadas directamente con su obra literaria y sus personajes, llegó tal vez uno de los momentos de mayor interés cuando quien esto escribe preguntó a Fernández Díaz sobre su opinión sobre "la posición adoptada por el Papa Francisco respecto a la Argentina", lo que también originó algunos aplausos y una ruidosa aprobación por parte de la asistencia. Aunque es conocido lo que piensa, dijo y escribió sobre el Papa, otra cuestión distinta es escucharlo así, en vivo y en directo, e incluso con una aparente mayor libertad para explayarse. Fue "la pregunta", hasta dando la impresión que el propio escritor y periodista estaba esperando, dando paso a uno de los pasajes más interesantes de la charla, entre otros, pues todo fue de ese tenor y contenido.¿Qué dijo sobre el Papa? Pues que en lo religioso no podía juzgarlo, pero que en cambio en lo político sí, dejando mucho que desear para la Argentina. "Es un conservador popular", que quiere reflejarse sólo en los pobres pues de acuerdo con la visión que ya tenía Bergoglio desde antes, justamente los pobres son quienes poseen la fe, ya que la clase media está corrompida por el consumismo. Sostuvo que "el Papa no reconoce el estado de bienestar de la democracia republicana, ya que sus relaciones no se arman en torno a los partidos políticos sino de las organizaciones sociales, cuya consigna es gerenciar la dádiva".El Papa tiene el claro objetivo de combatir el liberalismo, al que erróneamente se define como neoliberalismo. La realidad en cambio nos muestra en el mundo y especialmente en nuestra región sudamericana que los populismos por los cuales Francisco no sólo muestra simpatía sino que los respalda, han sido no sólo grandes fracasos sino también que la mayoría de sus líderes y conductores cometieron gravísimos actos de corrupción. Ejemplos están a la vista -sostuvo Fernández Díaz- con lo ocurrido en nuestro país durante el kirchnerismo, especialmente durante la presidencia de Cristina Kirchner, estamos viendo la gravedad de Venezuela, además de casos como los de Correa, Dilma, Lula y Evo Morales. "Estos han sido en quienes el Papa volcó su predilección, en cambio los supuestos neoliberales Macri o Piñera los elegidos como el polo opuesto de su pensamiento. "Aunque se equivoca -expuso- pues existen ideologías que han perdido totalmente vigencia, están atadas al pasado", citando el progresismo y el conservadurismo como los exponentes de la actualidad."Si miramos con quienes se identifica Francisco en la Argentina -expresó- resulta sencillo ver por dónde anda y hacia dónde apunta". Aunque no hizo nombres, sin embargo recordamos los de Gustavo Vera, Juan Grabois, Hebe de Bonafini, Milagro Sala... negando en cambio una audiencia a Margarita Barrientos, cuya tarea social es enorme y ejemplo en el mundo, pero es amiga de Macri y defendió a Cambiemos. Una caso que es más que contundente.Sostuvo además Fernández Díaz que "el Papa es de una manera en Europa y en el resto del mundo, pero cuando viene a Latinoamérica es muy diferente, muestra y expone su alto contenido político", añadiendo que "recibe a los jueces federales argentinos y les sugiere qué hacer, pero no recibe a jueces federales de países europeos".