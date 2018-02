Mársico le pidió a Macri por Acuerdo de Garantía

El concejal demoprogresista Lisandro Mársico envió una carta al Presidente de la República Argentina, Ing. Mauricio Macri, en donde le solicita que se destrabe el Acuerdo de Garantía entre Nación y el Fondo de Abu Dhabi, para que se puede efectivizar el crédito gestionado por U$S 80 millones para la segunda etapa del acueducto Desvío Arijón, que beneficiará directamente a nuestra ciudad. Además, una copia de la misiva también será enviada al Gobernador Miguel Lifschitz.

En el texto de la misiva, el edil que representa al Frente Progresista Cívico y Social se dirige al Presidente "en mi calidad de Concejal de la Ciudad de Rafaela, a los fines de informarlo, que la ciudad y 14 localidades más de la Provincia de Santa Fe, reciben el servicio de agua potable de una empresa estatal: Aguas Santafesinas, que se constituyó como Sociedad Anónima".

Sigue relatando que "el mayor accionista es el Estado de la Provincia de Santa Fe con el 51% del capital social. Luego le siguen los Municipios que forman parte de la concesión con el 39%, y el 10% restante corresponde a los empleados de la sociedad a través del Programa de Propiedad Participada" y que "el fluido, al día de la fecha, es aportado por el acueducto Esperanza-Rafaela, inaugurado el 24 de Octubre de 1981 -el cual da permanentes signos de agotamiento- y de plantas de ósmosis inversa, mediante las cuáles se trata de paliar la falta de agua, sobre todo en época estival".

Añade que "para dar una solución a largo plazo, a este problema que viene aquejando a los vecinos desde hace ya varios años, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, inició la construcción de un nuevo acueducto denominado Desvío Arijón, que traerá el agua desde las márgenes del Río Coronda para nuestra ciudad. La obra de toma y la planta potabilizadora ya están funcionando, debiendo completarse con el tendido de cañerías para llegar hasta Rafaela. Para esto él Gobierno de la Provincia solicitó un préstamo al Fondo de Abu Dhabi, de 80 millones de dólares, el cual cubrirá un 48% del monto total del presupuesto asignado. El resto será aportado directamente por el Estado Provincial con recursos del Tesoro".

"Según ha informado el Ministro de Economía Gonzalo Saglione, a los fines de que el préstamo proveniente del Fondo de Abu Dhabi se pueda concretar, hace falta que el Gobierno Nacional, acuerde la garantía con el Organismo y se firme el instrumento, negociación que depende, en gran medida, del Ministerio de Finanzas de la Nación", sostiene.

"Sr. Presidente: le pido que requiera a las áreas nacionales competentes que aceleren el trámite burocrático precedentemente citado; ya que hace desde el mes de Junio de 2017, que el préstamo fue notificado por parte del Directorio Ejecutivo del Fondo y desde ese mismo momento, se estaba en condiciones de consensuar el texto del acuerdo de garantía", sentencia y agrega: "la población de Rafaela hace años que escucha promesas y no recibe la solución final; muchos ciudadanos de esta ciudad le dieron su apoyo convencidos de no querer seguir siendo gobernados por el signo político que condujo los destinos del país hasta el año 2015, pero también con la firme convicción de que Ud. representaba y representa un cambio, demuestre que puede vencer la lamentable lentitud que caracteriza todavía, al aparato estatal y destrabe esta situación"