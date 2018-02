Preocupados, concejales visitaron al Fiscal Vigo

Durante la mañana de ayer, el Fiscal Regional, Diego Vigo, recibió a los concejales Hugo Menossi, Lisandro Mársico y Eva Garrappa para tratar este conflicto que viven los vecinos del barrio Jardín de nuestra ciudad, con menores de edad que pasan armados por las calles del barrio, amenazando y robando lo que encuentren en su camino.

Los concejales participaron de un reunión que se hizo en calle Rivadavia y Vera Peñaloza y le pidieron una reunión "de carácter urgente" al Fiscal.

Recordemos que tal cual adelantara este Medio, estos vecinos manifestaron que llegaron a exigir la entrega de $ 1.500 para "garantizar que no pase nada". Son jóvenes con varios ingresos a la policía pero que a pesar de eso continúan haciendo más de lo mismo, por lo que los vecinos cuestionan "a los fiscales" por disponer una rápida liberación.

Durante el encuentro, Vigo les pidió a Mársico, Menossi y Garrappa que ayuden a comunicar a los vecinos que no solamente existen las comisarías para hacer la denuncia, sino que también pueden dirigirse al Centro Territorial de Denuncia o al MPA (Fiscalía).

"Nos pidió que le demos esa opción a la gente, sin animosidad alguna, sino con el fin de querer mejorar las cosas y decir que existen estos dos lugares. Pero más allá del esclarecimiento o no de los hechos lo importante y a los fines a las estadísticas y poder hacer un análisis criminal, es necesario que se denuncien los hechos. Todos y cada uno de ellos", explicó a este Medio el concejal Lisandro Mársico.

En tanto, los ediles le manifestaron al concejal que ninguna de las personas que estuvieron durante la reunión lograron esclarecer el delito: "necesitamos que se levante los índices de esclarecimiento de los hechos porque ninguna persona puedo esclarecer hecho alguno. El Fiscal está llevando a cabo distintas formas de trabajo y de procedimientos con los fines de tratar de lograr y optimizar más esclarecimiento de los delitos que hay contra la propiedad", expresó Mársico.