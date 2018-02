Hockey: Ben Hur entrena con nuevo DT

En el mes de febrero el Hockey Femenino de Ben Hur inició una nueva temporada. Bajo las órdenes del entrenador Nicolás Navarro, la BH comenzó con los trabajos previos a la competencia en todas sus divisiones.Las Lobas participarán nuevamente en los torneos organizados por la Federación del Oeste Santafesino. Las prácticas se llevan adelante en el Campo de Deportes de la institución, los días martes y jueves en dos horarios, desde las 13:30 hs y desde las 20 hs, mientras que los viernes habrá un solo turno de entrenamientos desde las 20 hs.Las interesadas en sumarse a esta disciplina podrán hacerlo en los días y horarios de prácticas. También podrán recabar toda la información necesaria en la Secretaría del Club.el pasado domingo, en Esperanza, se realizó el primer entrenamiento de las selecciones de la FOSH. En los trabajos de los seleccionados Sub 14 y Sub 16, participaron las jugadoras de Ben Hur, Rodríguez Camila, Ruatta Julieta y Toloza Gianella. Mientras que en Sub 18, Sub 21 y Mayores, las jugadoras de la BH convocadas fueron, Bartmus Paula, Cejas Marina, Díaz Florencia, Lelli Sofia, Vivas Daiana y Bustamante Florencia.