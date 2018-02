Logros internacionales

Ayer, un grupo de niños, niñas y jóvenes que participaron del Torneo Internacional de Taekwon Do en Calamuchita, Córdoba, fue recibido por el intendente Luis Castellano y el subsecretario de Deportes, Leonardo Crosseti. Estuvieron acompañados por su instructor Maximiliano Moyano, de Escuela APAT (Asociación Practicantes Argentinos de Taekwondo) – Instituto de Taekwondo.El Intendente los felicitó por haberse animado a participar de una instancia tan desafiante, en la que compartieron estadía, y también compitieron con taekwondistas de Rusia, Estados Unidos e Inglaterra. Además, claro, por su exitoso paso por el Torneo: “Maximiliano llevó 26 alumnos, 20 de los cuales consiguieron el título de campeones internacionales y otros 6, que van desde una nena de 6 años hasta un joven de 22, fueron Subcampeones”, explicó el Subsecretario de Deportes.El funcionario recordó que “Maximiliano viene trabajando en diferentes barrios, donde cuenta con aproximadamente 120 alumnos, a los cuales trata de inculcarles valores para una sociedad digna, no sólo cuestiones deportivas, sino también costumbres diarias de alimentación, vida saludable, formación, respeto”, expresó.Mencionó también que "trabaja con personas con vulnerabilidad complicada, alumnos que no tienen zapatillas o la indumentaria deportiva, así que desde la subsecretaría nos sumamos a colaborar en esta tarea".El instructor aprovechó la oportunidad para agradecer al Municipio “por la ayuda que nos brindan”. Moyano contó que está enseñando la disciplina “en los barrios barrio Guillermo Lehmann, Jardín, Italia y Mora. Próximamente estaremos organizando con la Subsecretaría de Deportes clases en el Virgen del Rosario y en el 2 de Abril, porque la idea es trabajar socialmente con los chicos. El Taekwondo me permitió salvarme de la calle y la droga, y sé que también ayudará a muchos otros chicos”. Cabe acotar que también hay clases de esta Escuela en el Club Estudiantes.Rosario, de 12 años, fue una de las campeonas y contó que en mayo se va a cumplir un año desde que practica este deporte: “Para mí comenzar Taekwondo significó un gran cambio. Es un deporte en donde además de aprender a defenderte te cambia como persona. Yo tuve un cambio muy notable, siento que soy mejor persona, soy más obediente y responsable. A los chicos les digo que este deporte los va a cambiar y van a notar que se sienten bien y que son mejores personas”.El próximo objetivo del grupo es el Panamericano de Taekwon Do que se va a desarrollar en Santos, Brasil, los días 17, 18 y 19 de mayo del corriente. Los deportistas van a participar de 12 torneos distribuidos en Argentina, con puntos acumulativos para el Panamericano. Y este torneo en Brasil, a su vez, suma puntos acumulativos para el objetivo final, que es el Mundial de Taekwon Do en Australia.LOS DESTACADOSNicolás Manzilla, María Manzilla, Jonatan Martínez, Tania Martínez, Pamela Iarantoff, Ariel Roldán, Brisa Sena, Luis Robledo, Miranda Fabre, Fiama Gómez, Tomás Moyano, Valentina Moyano, Thiago Dellasanta, Alma García.Candela Iarantoff, Lucía Gutiérrez, Melani Gutiérrez, Mateo Carena, Tomás Coria, Juan Cruz Mendoza, Santiago Moyano.Maximiliano Moyano.