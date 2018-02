"La realidad que plantea el Consejo no es la de Santa Fe"

Consumada la decisión de la eliminación de los Federales B y C mediante el despacho 12.407 del Consejo Federal, el día después es la continuidad de los lamentos y la búsqueda de cómo evaluar alguna alternativa que permita modificar la cuestión que, en nuestra ciudad y en otras Ligas con importantes participaciones en esos torneos, han generado una verdadera conmoción.Una de las personas que se vino mencionando en las últimas horas, desde nuestra región, como una posibilidad de tener llegada hasta la cúpula que impulsó la reestructuración mediante esta polémica determinación, es Carlos Lanzaro. El presidente de la Federación Santafesina de Fútbol confirmó ayer, en diálogo con LA OPINION, que "en los próximos días me voy a reunir con Pablo Toviggino (presidente del CF), con quien tengo una muy buena relación, y con Chiqui Tapia, con quien iba a reunirme por otros temas, pero ahora también voy a plantearle esta situación que ha perjudicado tanto a los clubes en nuestra provincia".Consultado sobre cómo se fueron dando los acontecimientos, expresó que "todos sabemos como actúa el Consejo Federal, veíamos venir estos cambios, pero no de la manera que lo han hecho. Es cierto que había que modificar las estructuras de un Federal B con 140 equipos, pero también que la realidad de muchos de esos equipos en la categoría no es la de los clubes de nuestra provincia".Lanzaro, ampliando la visión de los hechos, acotó que "primero lo fueron anticipando a nivel periodístico, y después viendo como impactaba en el interior, rápidamente salieron con el despacho. Para darte una idea, nosotros tenemos tres personas relacionadas en su función que no tenían conocimiento de lo que se estaba gestando: Luis Franco, delegado Regional de San Lorenzo; Luis Luque representante ante el Consejo Federal, de la Cañadense; y Mario Gianmaría, presidente de la Asoc. Rosarina (recordado por ser el único dirigente que votó en contra de la Superliga en 2016)".COSA JUZGADA Y LA PUERTA ABIERTADe acuerdo a su interpretación de los acontecimientos, Lanzaro se animó a decir que "este año seguro que no hay Federal B. De todos modos, hay cuestiones que todavía no están claras sobre el Federal A, que podría sumar 4 equipos de acuerdo a como se juegue. Yo creo que ahí quisieron dejar una puerta abierta por algo".Como para propiciar un nuevo debate, llegado el momento, habrá que ver cómo se completan esos lugares. ¿Mérito deportivo?, ¿Invitación de acuerdo a determinados requisitos?. Por ahora una incógnita.Lanzaro opinó que "tanto Ben Hur como 9 de Julio, lo mismo que Atlético San Jorge y Rivadavia de Venado Tuerto son clubes muy importantes, que son los más perjudicados dentro de nuestra provincia".