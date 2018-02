De la 1.309 al 12.407, el interior atrasa 40 años

El 15 de agosto de 1979 la AFA promulgó la resolución 1.309. La misma permitía a los clubes que jueguen dos rondas finales de los Nacionales consecutivas, que estén en ciudades con más de 300.000 habitantes y tengan estadio con capacidad para 30.000 personas como mínimo, pasar a disputar el torneo Metropolitano.Si bien para la mayoría fue una jugada política de Julio Grondona para que ingrese Talleres de Córdoba, que era el boom del interior, no dejó de ser una apertura federalista, de la que luego sacaron provecho otros cordobeses, como Instituto y Racing.A casi 40 años de esa histórica decisión, el Consejo Federal borró de un plumazo los Federales B y C con el despacho 12.407. Con argumentos poco sustentables y realizando un daño mucho mayor a la supuesta cura que pretende impulsar para el fútbol del interior del país.Después que durante décadas no le importara el destino de las Ligas y Federaciones, de buenas a primeras es el objetivo principal. En los últimos 5 años, "inundó" el Federal B de equipos -varios que no estaban preparados- en su mayoría con invitaciones (como lo hizo también en el A), con el solo objetivo de recaudar. Y resulta que ahora vaticina que las Ligas van a recuperar prestigio y dinero, sin tener en cuenta que van a perder bastante plata por los aportes fijos que van a desaparecer.Dato aparte la falta de tacto para anunciarlo. Si bien hubiera provocado un cimbronazo similar, hubiese tenido el respeto de hacerlo a fines del año pasado, antes que los clubes proyectaran el año deportivo.Con una AFA que no corta la torta grande (porque tuvo que entregarla a la Superliga) y una conducción empapada solamente en el presente futbolístico de las instituciones de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, la palabra Federalismo la vamos a encontrar solamente en el diccionario. Poco le importan la amplitud y multitud de voces en contrario, no solo de dirigentes, sino también de los propios protagonistas como jugadores y entrenadores. Porque al margen de perderse una fuente laboral, también se va una vidriera para mostrarse.A este Consejo Federal, con el aval superior, hasta el nombre se le fue de las manos. Ahora sí, definitivamente, es tiempo de anteponerle el Anti.