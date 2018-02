Un día fructífero

A diferencia del lunes donde perdieron Pella, Mayer y Berlocq, la jornada de ayer dejó más alegrías que tristezas. Cuatro connacionales saltaron a la cancha, tres fueron triunfos. Al cierre de esta edición jugaba Zeballos con Monfils.Mucha humedad y nubes amenazantes hicieron que la jornada fuese muy pesada. El primero en saltar a la cancha fue Diego Schwartzman enfrentando a C. Ruud (NOR), se podría decir que no fue partido, Ruud se lesionó en el segundo punto y nunca pudo recuperarse, abandonó cuando lo ganaba el Peque 4-1.El que también dejó una buena impresión fue Nicolás Kicker, que no tuvo problemas en doblegar al dominicano Víctor Estrella Burgos por un doble 6-3. Federico Delbonis jugó a continuación y en la misma cancha que Schwartzman, también se vio favorecido por la lesión Jin Vesely (CZE) cuando lo ganaba 6-2 3-2. En la sesión nocturna y en la cancha “Kuga Kuerten” jugaban el marplatense Horacio Zeballos frente a Gael Monfils (FRA).Teniendo en cuenta los resultados de ayer, en la siguiente ronda se viene un choque entre Diego Schwartzman y Federico Delbonis, Nicolás Kicker enfrenta a Fernando Verdasco. El ganador de Horacio Zeballos-Gael Monfils jugará con Marin Cilic.En otros de los partidos interesantes de la jornada, el uruguayo Pablo Cuevas tuvo que trabajar más de la cuenta para doblegar, tuvo match point en contra, al local Thiago Monteiro por 6-7 7-6 y 6-3. Hay que recordar que Cuevas fue campeón acá en el 2016.OTRAS ATRACCIONESLa súper barra de Stella Artois con cerveza fría, pantalla gigante para ver los partidos y también una hermosa vista del Cristo, debe ser uno de los lugares más concurridos. La novedad de este año es la barra de bebidas, que está al lado del Río Arte abierto.Carlos Vergara, uno de los mayores artistas brasileños, firma el póster oficial del torneo. Vergara, que durante su proceso creativo, produjo cientos de imágenes en las canchas del Jockey, también presentará otro arte sobre el torneo, esa en 3D.