Déficit fiscal aumentó 366% por los intereses

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El déficit fiscal alcanzó en enero los 25.889 millones de pesos, lo que representó un aumento del 366% con relación al mismo mes del 2017, cuando el rojo había sido de $5.556 millones, según datos oficiales difundidos ayer.

En cambio, el resultado primario -antes del pago de deuda- arrojó un superávit de $ 3.929 millones, con una mejora interanual del 10%, que fue destacada por el Ministerio de Hacienda. El pago de intereses de la deuda totalizó en enero último $ 29.818 millones, frente a $ 9.143 millones de igual mes del 2016, lo que implicó un aumento del 266%.

Ese incremento del déficit financiero, según explicó el Misterio Hacienda, se produjo por el pago de intereses de un bono por US$ 7.000 millones en enero del 2017.

En un comunicado, Hacienda explicó que en enero se pagaron U$S 9.500 millones en intereses al Banco Central (32% del total de intereses del mes) cuyo vencimiento era el 30 de diciembre de 2017. Dado que el día era inhábil, el pago se trasladó al 2 de enero 2018, explicó esa cartera.

Hacienda señaló que durante en el 2017 "se concentraron colocaciones de deuda en enero con cupones semestrales de intereses en enero y julio de cada año. Esto explica un incremento interanual inusual de $ 8.000 millones en los intereses de enero (27% del total de los intereses), algo que no se repetirá en los próximos meses".

Los ingresos totales fueron de $ 203.130 millones, con un aumento del 19,3% interanual, mientras el gasto primario fue de 199.202 millones y registró un incremento de 19,5%, "equiparando el ritmo de los ingresos", indicó el comunicado.

El comunicado oficial destaca que el gasto primario tuvo disminución de 4,4% interanual".

Explica que los gastos de capital se contrajeron 40,1%, los subsidios económicos aumentaron un 1,9% y en términos reales cayeron 18,5% interanual.

Agrega que las transferencias a provincias registraron una suba de 40,2% y las Prestaciones sociales crecieron 29,4%, impulsadas por las Jubilaciones y pensiones (35,1%), las Asignaciones familiares (28,8%) y las Prestaciones al INSSJyP (44,2%)mientras que el gasto en salarios aumentó 20,4%, todos en la comparación interanual.