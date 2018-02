La UCR reclamó "más resultados" económicos

BUENOS AIRES, 21 (NA).- El presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, reclamó ayer al Gobierno "más resultados" en materia económica para "mostrar" a la ciudadanía en 2019, y destacó la necesidad de desacelerar la inflación "más rápido" y restringir la toma de deuda para gastos de infraestructura."Sin duda alguna necesitamos mostrar para 2019 más resultados. Necesitamos un incremento de la cantidad y calidad del empleo, sostener un nivel de consumo fuerte, que baje la inflación más rápido de lo que viene siendo, que la deuda que tomemos sea exclusivamente para infraestructura y no para gastos corrientes", señaló en una conferencia de prensa el gobernador de Mendoza, que encabezó un encuentro con legisladores nacionales en el hotel Savoy del centro porteño.No obstante, Cornejo señaló que el "balance" de la alianza gobernante Cambiemos en estos dos años es "positiva" y celebró que la gestión de Mauricio Macri haya elegido paliar la situación económica "heredada" con "gradualismo" y no a partir de un "ajuste fiscal severo".Las definiciones de la mesa chica de la UCR surgieron luego de una larga jornada de deliberación a puertas cerradas de la que participó la totalidad de la bancada de senadores, la mayoría de los diputados nacionales, los tres gobernadores que tiene la UCR, así como intendentes y legisladores del Mercosur.La cumbre radical se inició con paneles temáticos que fueron integrados, entre otros, por el ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay, los economistas Eduardo Levy Yeyati y Javier Gonazález Fraga, y el ex vicecanciller Pedro Villagra Delgado.Culminado el encuentro, que se mantuvo en extremo hermetismo, se procedió a una ronda de prensa en la que Cornejo estuvo ladeado por el presidente de la bancada radical en la Cámara baja, Mario Negri, el jefe del bloque de la UCR en el Senado, Ángel Rozas, la diputada Gabriela Burgos, y los senadores Luis Naidenoff y Pamela Verasay.Al tomar la palabra luego de Cornejo, Negri ratificó la pertenencia de la UCR a Cambiemos y explicó que "no han desaparecido ninguno de los motivos por los cuales el radicalismo tomó la decisión trascendente" de integrar dicha alianza.Al igual que el mandatario mendocino, el diputado cordobés destacó que el Gobierno haya resistido las presiones de la ortodoxia que pretendían una solución de ajuste agresivo "para salir del populismo", y en su lugar haya optado por "una política de gradualismo".Pese a mostrarse satisfecho con la marcha de la economía, Negri pidió mayor protagonismo en la mesa de decisiones de Cambiemos, un reclamo que viene sosteniendo la UCR desde el comienzo de la administración de Mauricio Macri.Para el legislador, "llegó el momento de dar un salto de calidad en Cambiemos" en términos de "consenso" político, al señalar que el radicalismo debe convertirse en "parte decisiva de lo que está pasando en el país".Tanto Cornejo como Negri, que fueron los únicos oradores en la conferencia, cuestionaron al dirigente camionero Hugo Moyano y consideraron que la marcha de este miércoles responde a una búsqueda de "protección" en la Justicia porque está siendo investigado en varias causas judiciales.Este encuentro de los principales referentes del radicalismo sucede un día antes de que se reúna el Comité Nacional, donde terminarán de pulir la estrategia partidaria de cara al presente año.