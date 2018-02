Una movilización para presionar a los jueces

BUENOS AIRES, 21 (NA). - En la previa de la movilización impulsada por el líder camionero, Hugo Moyano, el Gobierno advirtió que "marchar y generar una situación de enfrentamiento" con el oficialismo "le pone presión a los jueces", quienes así pierden "margen para disponer medidas" en las causas contra el referente sindical."El sabe que marchar y generar esta situación de enfrentamiento le pone presión a los jueces, le quita margen para disponer medidas. Yo no esperaría medidas inmediatas. ¿Qué juez va a tomar una decisión ahora?", señaló a NA un integrante del Gabinete.En ese sentido, sostuvo que ante ese panorama los magistrados que llevan adelante las causas que pesan sobre el ex secretario general de la CGT "seguramente se tomarán unas semanas o meses para seguir realizando medidas de pruebas" en los expedientes."Moyano tiene numerosas causas judiciales que se ocupó de mantener paralizadas. Desde 2015, la Argentina se abrió al mundo y eso hizo, entre otras cosas, que se avanzara en muchos acuerdos con organismos antilavado de todas partes del mundo. El Banco Central impulsó a que todas las entidades financieras realizaran reportes de operaciones sospechosas. Eso no permite actuar más con impunidad", manifestaron las fuentes consultadas por esta agencia.Y agregaron: "Al sacar ese manto de impunidad se genera esto.Ahora, Moyano pretende que el Gobierno haga algo que no puede hacer: frenar a la Justicia, a los organismos de control. Pero el Gobierno no va a frenar a nadie que quiera investigar o hacer reportes de operaciones sospechosas. Estamos convencidos de que es una defensa ante las causas judiciales".En lo que se refiere al juego político, la fuente consultada remarcó que "hay una cuestión política" detrás de la movilización que se realizará este miércoles y apuntaron contra los dirigentes que adhirieron a la iniciativa."Moyano y varios líderes del kirchnerismo están muy deslegitimados. Muchos de los que van a marchar mañana son el pasado, cuando se actuaba con una impunidad absoluta", agregó.