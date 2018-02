Confirmaron aumentos que se pagan en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el pasado lunes en el Boletín Oficial los nuevos haberes jubilatorios que regirán a partir de marzo, con el 5,71% de aumento fijado por la nueva ley de movilidad.También formalizó los incrementos de las asignaciones familiares.Con el primero de los cuatro incrementos que se aplicarán en el año, la jubilación mínima trepará de los $ 7.246,64 actuales a 7.660,42, mientras la máxima subirá de $ 53.090,20 a $ 56.121,65. Por su parte, el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) -uno de los componentes del haber jubilatorio- y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aplicable a partir de marzo será de $ 3.619,07 y $ 6.128,34, respectivamente.La resolución 28/2018 fijó los nuevos haberes jubilatorios en el Boletín Oficial, con la firma del titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso.En tanto, se estableció que las bases imponibles mínima y máxima quedan en la suma de $ 2.664,52 y de $ 86.596,10, respectivamente, a partir del período devengado marzo de 2018.Jubilados y veteranos de Malvinas recibirán una asignación por cónyuge de $ 359, y de $ 716 para los residentes en la Patagonia.Por su parte, el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, se reunió con adultos mayores en el centro de jubilados Sueños del Sur de la localidad bonaerense de Guernica para conversar sobre los recientes aumentos del mes de marzo y el bono extraordinario, entre otros temas.Durante el encuentro, Basavilbaso agradeció el recibimiento y destacó: “Quiero que les quede claro, porque hay mucha desinformación, que con la nueva fórmula de movilidad ustedes van a cobrar más. Quédense tranquilos porque el aumento de la movilidad jubilatoria le va a ganar a la inflación y en vez de dos aumentos van a tener cuatro por año. Y además, quienes cobran menos de 10 mil pesos cobrarán el bono”.Sobre la nueva fórmula sostuvo que “ahora sabemos cómo se realiza el aumento, antes no. Esta fórmula es confiable, transparente, no esconde ningún elemento y mucho menos la inflación como sucedía antes. Nuestro trabajo es dejar un sistema jubilatorio sustentable en el tiempo y lo vamos a lograr. Trabajamos todos los días para eso. No hay que dejarse engañar por los que agitan fantasmas del pasado. Estamos convencidos de que los jubilados, a futuro, estarán mejor”.Posteriormente, el titular de la ANSES hizo referencia a la Reparación Histórica: “Cuando llegamos al organismo vimos que había casi dos millones de personas que estaban cobrando menos de lo que les correspondía. El presidente Macri dijo que teníamos que solucionar esa deuda y por eso con la Reparación le hicimos una oferta a cada uno de esos jubilados, hubieran hecho juicio o no. Ya hay 1,2 millón que está cobrando correctamente”.