De Andreis defendió al renunciante Díaz Gilligan

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, destacó ayer la renuncia de su ex número dos Valentín Díaz Gilligan y consideró que el saliente funcionario, envuelto en una polémica por presuntos fondos sin declarar en Andorra, "entendió que el mejor aporte que le podía hacer al Gobierno era dar un paso al costado".

"(Díaz Gilligan) va a esclarecer lo que él entiende, y yo comparto, que en el peor de los caso habrá sido una omisión en su declaración jurada de una situación previa a que él fuera funcionario, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones a radio Mitre, el dirigente del PRO ratificó su respaldo al renunciante funcionario, quien se vio obligado a abandonar su cargo luego de que el diario español El País informara que Díaz Gilligan figuraba como director y aportante de 1,2 millones de dólares en una empresa británica radicada en Andorra.

"No tiene nada que ocultar; a mi entender, no hay incompatibilidad de su función previa a esta actualidad en la función pública", insistió.

De Andreis remarcó que la cuenta que se vincula al exsubsecretario general de la Presidencia en la Banca Privada d Andorra (BPA) "no era de él, era de una sociedad de la que era director", en alusión a la firma Line Action.

Y agregó: "En ningún momento tuvo ese dinero y entendió en su momento que no la tenía que declarar".

"Cuando yo lo invito a formar parte del equipo en turismo de la Ciudad, estaba intentando desarrollar un negocio en Londres con estas personas vinculadas al fútbol. Le interesó más la propuesta de la Ciudad y encaró un proceso de salida de esa sociedad", señaló.