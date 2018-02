Zannini apeló a la Corte por su detención

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini presentó ayer un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia decida sobre su prisión preventiva en el marco de la causa en la que está acusado de supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA.

Su abogado defensor, Mariano Fraguerio Frías, hizo una presentación ante la Cámara de Casación para que el máximo tribunal revise su situación judicial. El ex funcionario nacional fue procesado con prisión preventiva por el juez federal Claudio Bonadio por el supuesto delito de encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA, a través de la firma del Memorándum con ese país, en 2013.

La Sala IV de la Cámara de Casación rechazó tratar su pedido y ahora Zannini busca que la Corte Suprema se expida por el caso, en un intento por lograr su excarcelación.

En el escrito, Fraguerio Frías aseguró que su defendido "no presenta peligro procesal alguno" y no se advierten razones concretas para "presumir que procurará eludir u obstaculizar la acción de la Justicia ni interferir en la investigación".

Además, resaltó que el ex funcionario "no ocultó ninguna reunión ni activó ningún plan para obstaculizar ninguna investigación".

El caso por el supuesto encubrimiento de Irán, que tuvo origen en la denuncia que hizo el fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, va camino al juicio oral. Además de Zannini, se encuentran con prisión preventiva el dirigente kirchnerista Luis D´Elía; el ex líder de Quebracho Fernando Esteche; y el dirigente de la comunidad Jorge Khalil.

En tanto, sobre la ex presidenta Cristina Kirchner pesa un pedido de desafuero y detención que el año pasado firmó el juez Bonadio, pero que aún no se trató en la Cámara de Senadores.

En tanto, el ex canciller Héctor Timerman estuvo detenido y luego fue excarcelado por su delicado estado de salud.

En la investigación también están procesados sin prisión preventiva el ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli; el diputado nacional Andrés Larroque; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el ex funcionario Juan Mena; el ex vicecanciller Eduardo Zuain; y el agente de inteligencia Alan Bogado.