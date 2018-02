Hoy arranca la paritaria provincial y el gobierno propondrá la clausula gatillo

El gobierno de la provincia dará inicio en la jornada de hoy a las paritarias del presente año. A la primera reunión paritaria del año con los representantes de los gremios docentes Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); y de la administración central, Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La reunión con los representantes de la administración central se llevará a cabo a las 10 horas en la sede del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, ubicada en Casa de Gobierno (3 de Febrero 2649 - ciudad de Santa Fe).

En tanto, la reunión con los representantes de los gremios docentes fue convocada a la misma hora en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Rivadavia 3049 - ciudad de Santa Fe).

Pablo Farías, ministro de Gobierno y Reforma del Estado dijo ayer en declaraciones a LT10 que son "respetuosos del marco paritario, ya que es el espacio donde se van a realizar las propuestas". El funcionario dijo que la primera reunión será fundamental "para fijar criterios en común". Da la sensación de que no se ofrecerá un porcentaje determinado

Por otro lado, anticipó que la provincia ofrecerá nuevamente a los gremios contar en 2018 con la cláusula gatillo. En ese sentido, señaló que se trata de una herramienta que "les da tranquilidad a los trabajadores".

Sobre el hecho de que nivel nacional se está intentando fijar una discusión en torno del 15% de aumento, el ministro indicó que si bien "es el porcentaje de aumento de la inflación que está previsto en el presupuesto nacional", la provincia hará sus propios cálculos.

"Es importante para la provincia mirar cómo se llevan a cabo las paritarias en otras provincias", pero Farías ya adelantó que no pondrán piso ni techo al inicio de las conversaciones. Se hará una previsión de la inflación, ya que "el año pasado hubo una ínfima diferencia", un incremento del 25% y la inflación fue del 26,1%.



ADELANTO CONFIRMADO

El pasado 7 de febrero, LA OPINION publicó las declaraciones que el Ministro de Economía, Gonzalo Saglione, había brindado a Radio Galena (94.5 Mhz). Los mismos conceptos repetiría el pasado jueves, en nuestra ciudad, cuando participara de la apertura de los sobres de la licitación de la segunda etapa del Acueducto Desvío Arijón.

Indicó que "estamos empezando a pensar una estrategia que nos permita encarar esta negociación salarial, en un contexto que todos reconocemos que tiene una alta incertidumbre".

Pero ante el escenario actual, Saglione sostiene que "es complejo para ambas partes -Estado provincial y representantes de los trabajadores de los diferentes gremios- poder estimar cuál será la inflación de este año. Es por ello que nos sentaremos con los gremios buscando un mecanismo que permita garantizar los dos objetivos que siempre perseguimos en estas discusiones: que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo de sus salarios y que el Gobierno no asuma un compromiso que pueda poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas".

Consultado específicamente sobre la cláusula gatillo, indicó: "fue un instrumento que sirvió en 2017. Nosotros lo vamos a poner sobre la mesa, pero no hay que enamorarse de los instrumentos".