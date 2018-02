Acatamiento total del paro bancario, que continúa hoy

La actividad bancaria fue prácticamente nula este lunes en todo el país, en el inicio de un paro nacional de 48 horas que según el secretario general del gremio, Sergio Palazzo, cuenta con una adhesión de más del 90 por ciento.En nuestra ciudad, de acuerdo a lo indicado por Jorge Romera y Arnoldo Forni, ningún banco abrió sus puertas. Así lo indicaron en declaraciones realizadas a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). Ambos, desde bien temprano, realizaron una recorrida para charlar con los compañeros (el paro es con asistencia a los lugares de trabajo y con quita de colaboración) y a realizar asambleas, tal cual como había sucedido ya la semana anterior. "La verdad es que estamos muy conformes con el acompañamiento: en todos los bancos es el 100% de acatamiento. Esto también habla a las claras que el descontento es generalizado en todo el país", dijo Romera.En cuanto a lo que ocurría con los cajeros automáticos, indicó que "ayer -por el domingo- recorrí los de los principales bancos y había billetes de $ 200 y de $ 500. Hasta ahora, no hubo inconvenientes. Los bancos tienen la responsabilidad de cargarlos a pleno y con estas denominaciones, se puede cargar con 15 veces más que antes. La semana pasada fue más complicada, porque era una jornada de pago. Pero tampoco tuvimos quejas"."El compañero Palazzo está atento a algún llamado, por si lo convocan desde alguna cámara empresarial o bien desde el Gobierno para abrir alguna mesa de negociación o una conciliación obligatoria", dijo.Para nosotros también es un inconveniente, porque la última negociación la tuvimos a finales de enero. Allí se plantaron en un 9%. Y no hubo ni un llamado telefónico. Se especula desde el punto de vista político, porque nuestra paritaria es testigo del resto. En 2017, cerramos en un 19,4% y con una cláusula gatillo, que quiso decir mucho. Ahora, no quieren saber nada con eso", comentó Romera y añadió "Sergio (Palazzo) en algún momento nos comentó que los empresarios quisieron ofrecer algo más y zanjar la situación. Pero desde el Ministerio de Trabajo se lo impidieron. Si es así, habría que ver por qué se da esto, porque la convocatoria a una paritaria está firmada por el propio ministro Triaca".Palazzo, en declaraciones a la prensa, anticipó también que tras la movilización de protesta convocada por el Sindicato de Camioneros para este miércoles, de la cual participará la Asociación Bancaria, se analizará la continuidad del plan de lucha."El plenario de Secretarios Generales facultó al Secretariado Nacional a tomar las medidas que crea conveniente. Hay varias aristas a considerar, porque si uno ve que se pueden concretar negociaciones serias, el plan de lucha se puede suspender para no entorpecerlas. Pero si entramos en un diálogo de sordos, tampoco sirve", indicó.Por la mañana, Palazzo reiteró que la extensión de la medida de fuerza es una respuesta a “la decisión oficial de suspender la comisión paritaria” y “la aplicación de medidas extorsivas por parte de funcionarios laborales”.La Asociación Bancaria, como lo hizo la semana pasada, continúa responsabilizando al Ministerio de Trabajo por el fracaso y el estancamiento de las negociaciones paritarias, a la vez que reclama “la comprensión que siempre brindó el público frente a las medidas de fuerza”.El gremio rechazó por “absurda” la oferta de un aumento salarial del 9 por ciento, cuando el alza de los precios y la inflación de 2017 fue del 25 por ciento.La organización sindical denunció que la oferta empresaria implica “la pérdida para un salario promedio de 33 mil pesos por año y, para uno inicial, de 36 mil”, y que “las cámaras empresarias ya señalaron su negativa a abonar un bono de fin de año, que los trabajadores perciben desde hace una década”.