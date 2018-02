Desaparece el Federal B y C

Sorpresa y media. Desde hace algunos días venía circulando que en el fútbol de ascenso de nuestro país se llevarían a cabo una serie de cambios. Las principales categorías afectadas eran el torneo Federal B y C, de las cuales se anunciaba su desaparición.Ayer por la tarde el Consejo Federal de AFA envió a 223 ligas del interior, entre ellas la Liga Rafaelina de Fútbol, el artículo que deroga dichos torneos Federal B, del cual son parte Ben Hur y 9 de Julio, y Federal C.En el mismo se indica la creación de un nuevo formato y certamen denominado “Torneo Federal Regional Amateur”, que reemplazará a los dos anteriores.Según lo argumentado por AFA este torneo, que se jugará en 2019, fortalece a las ligas del interior.Ante la sorpresiva noticia se llevó a cabo, en la tarde-noche de ayer, una reunión en la sede liguista de la cual participaron Adrián Zenklusen, presidente del club Ben Hur, Hugo Morel, presidente de la Comisión de Fútbol y miembro de la Comisión Directiva de 9 de Julio junto a integrantes de la Mesa Directiva del fútbol doméstico, a los efectos de analizar los pasos a seguir.“Ya nos habíamos sorprendido la semana pasada cuando comenzaron a circular rumores muy fuertes sobre el tema y nos acercamos a la liga para saber cómo sigue todo esto”, contó Zenklusen, quien luego agregó: “Esto implica un cambio de infraestructura institucional del club muy importante que afectaría no solamente en la faz deportiva sino que económicamente”.“Es algo que afecta de manera determinante la vida institucional del club, sería una reestructuración total, sería un retroceso importante con el esfuerzo que se viene haciendo en los últimos años”, sumó Morel.En busca de revertir dicho anuncio, Zenklusen manifestó: “Vamos a intentar ir por todos los caminos administrativos necesarios para poder convencer a los integrantes del Consejo Federal de cambiar esta determinación. Necesitamos hacer una reorganización del fútbol interior pero tiene que ser algo en conjunto, con la participación y consenso necesario de todos. Conjuntamente con la Federación vamos a buscar un camino de diálogo para revertir esta postura. Los efectos que tiene en los clubes es lapidario. Vamos a luchar, tomamos como una causa de máxima prioridad para poder resolver esta situación”.Por último, el dirigente del "León” apuntó: “Teníamos la información, pero siempre hablando de una reestructuración y mejoras pero no esta noticia que nos deja helados. Estamos ocupados en esto tratando de buscar una alternativa que pueda torcer esta historia”.En otro de los puntos enviado por el Consejo Federal se expresa que el certamen, con 160 equipos, iniciaría en el primer semestre del próximo año y tendrá clasificados a los actuales equipos que disputan el Federal B (136), los que desciendan (8) del actual Federal A y los que asciendan (16) del Federal C que se encuentra en disputa, más las plazas que se adquieran deportivamente por obtener el torneo de cada liga local. Se conformarán ocho regiones: Litoral Norte, Litoral Sur, Centro, Norte, Patagónica, Pampeana Sur, Pampeana Norte y Cuyo.El certamen se jugará con sistema de playoff (ida y vuelta) y entregará cuatro ascensos al Federal A.