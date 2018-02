Busatto compartió una mateada en el 2 de Abril

El diputado provincial, Leandro Busatto, hizo escala ayer en Rafaela para compartir con los vecinos una mateada bajo la sombra del árbol en la vereda de calle Gandhi, esquina Paul Harris, en barrio 2 de Abril donde el tema prioritario fue la inseguridad aunque también el impacto de los continuos aumentos de las tarifas de servicios públicos.Busatto, que se define como "militante peronista y sabalero", ocupa una banca en la Cámara de Diputados desde 2011 y actualmente está enrolado en el espacio Unidad Ciudadana, identificado con Cristina Fernández de Kirchner y Agustín Rossi."Los vecinos de barrio 2 de Abril son los que más están sufriendo la inseguridad cotidiana", subrayó el joven legislador, vestido con camisa a cuadros de manga corta, pantalón de jeans y zapatillas que llegó a uno de los barrios "calientes" de Rafaela junto al dirigente del gremio judicial y del espacio Asamblea Popular de esta ciudad, Lucio Barindelli. Ambos se sentaron en una amplia ronda donde pasaba el mate y buscaban evitar el sol que poco después de las 17 hs. aún golpeaba con fuerza.Busatto se comprometió a "formar una agenda de temas con los vecinos de barrio 2 de Abril que la política no puede obviar" pero también reconoció que con su visita a ese sector busca "construir una propuesta política en base al diálogo y la participación" teniendo en cuenta el calendario electoral de 2019."Santa Fe tiene un problema de seguridad porque la política no se ha hecho cargo del problema, fundamentalmente desde el año 2008 hasta la fecha", expresó el legislador del PJ con tono crítico hacia la política de los sucesivos gobiernos del Frente Progresista."Tenemos una tasa de homicidios dolosos que comprende desde el año 2001 a la fecha, y ese indicador desde 2008 hasta la actualidad subió 23% en toda la Provincia. Entonces contamos con una gestión que no genera soluciones a los problemas. A eso sumale que paradójicamente en el 2001 había 1 policía cada 200 habitantes en el territorio provincial.Hoy hay 1 cada 125 habitantes. Entonces hay más policías que antes, sin embargo los índices de homicidios se han disparado en algunos lugares, como Rosario y Santa Fe, a tasas similares a la de Medellín en 2008 o Johannesburgo de 2010 y 2011. Estamos hablando de ciudades con problemas de seguridad en serio", explicó Busatto.Busatto consideró que "se ha roto la cadena de mando entre la política y la policía a partir del delito más complejo o rentable que hoy es el del narcotráfico, que quebró las escalas económicas de la tolerancia al delito". Además, advirtió que "se registra una reducción de la presencia del Estado, y en la medida que no aparece las bandas criminales ocupan esos espacios, entonces el que te cuida es el narco del barrio, que a su vez te recluta para el narcomenudeo". En este sentido, alertó que "se observa un proceso de suplantación del Estado, que termina siendo dramático y se traduce en un quiebre en la sociedad"."Hay que tener un diseño distinto al que se tiene ahora en materia de política de seguridad", sugirió el diputado peronista, quien no ahorró críticas para el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro y hasta propuso que ciudades como Santa Fe y Rosario deberían contar con una policía municipal enfocada a la prevención.Tras participar de la mateada con vecinos del 2 de Abril, que le transmitieron su "enorme preocupación por la inseguridad", Busatto se acercó al sector conocido como "Nueva Esperanza" donde viven 18 familias "que fue olvidado por el Estado y donde lo único que demandan es que les conecten la luz".