Reclaman al Municipio datos del plan social

"Los resultados electorales del año pasado parecen haber renovado el reclamo ciudadano de que el municipio se vincule de otro modo frente a la inseguridad en la ciudad, pero desde el oficialismo no se renovaron estrategias. En este sentido, el debate público de la semana pasada estuvo marcado por la típica estrategia del intendente: tirarle la pelota siempre a otros y pensar la problemática como un tema meramente policial", afirma un documento divulgado ayer por el Partido Socialista de Rafaela. "Esto lo podemos verificar dando cuenta de que, a partir del homicidio ocurrido en el Barrio 2 de Abril, el Intendente improvisó una reunión durante el martes feriado con la Fiscalía Regional con el objetivo de transmitirle a los rafaelinos una actitud proactiva frente a este tema. Poco tiempo después comenzó la estrategia que se viene repitiendo desde hace años: cargar las tintas contra el Gobierno provincial, desconocer cualquier esfuerzo de parte del Ministerio de Seguridad y desligarse por completo del tema", agrega en tono crítico hacia la gestión municipal.Asimismo, el PS consideró que "lo más cercano a una política de seguridad encarada por el municipio consiste en aumentar algo el presupuesto de la secretaría municipal creada para tal tema, con la finalidad de incorporar algunos agentes luego de mucho tiempo". "Se trata -continúa- de una solución a medias y no busca dar un golpe de timón, sino, solamente, sumar más recursos para el mismo camino. Esta estrategia sin dudas no le está dando resultados satisfactorios, lo que se vio reflejado en el rendimiento electoral del 2017".Más aún, el espacio que tiene entre sus dirigentes más visibles a Sebastián Piumetti, Sebastián Barello y Matías Martínez, planteó que "el Intendente (Luis Castellano), por ejemplo, no ha podido después de varios años resolver un problema social y de ordenamiento del espacio público como es el tema de los lavacoches, ni exhibir resultados exitosos en el trabajo social en los barrios conflictivos"."Somos muchos los actores sociales y políticos de la ciudad que entendemos que el trabajo social es un aspecto fundamental para lograr resolver la problemática de la inseguridad ya que el tipo de delito que se suceden (hurtos menores, robos sin un gran despliegue táctico, logístico y económico de alguna organización criminal, y conflictos interpersonales entre vecinos) está íntimamente relacionado con las condiciones de vida que poseen muchos niños y jóvenes de los barrios más vulnerables", subraya el PS. En tal sentido, consigna que "en esos lugares debe estar el Estado Municipal como primer eslabón, trabajando para generar condiciones de inclusión, oportunidades y trayectorias de vida dignas, para evitar el ingreso de nuestros jóvenes al mundo del delito"."Desde la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad se jactan de conocer a todos esos jóvenes involucrados en episodios de inseguridad, pero lo que muchos nos preguntamos en la ciudad es: ¿Cuál es el plan de trabajo del Intendente para tratar este fenómeno? ¿Quién conoce el programa de trabajo social? ¿Qué resultados muestran los famosos equipos territoriales? ¿Alguien los vio desplegados y trabajando día y noche sobre los territorios conflictivos, contando con una metodología de trabajo y un horizonte director?", se preguntan en el PS local.Para el partido que integra la coalición de gobierno de la Provincia, la Municipalidad rafaelina "no tiene un plan para combatir la fragmentación social y se encuentra desentendida de muchas responsabilidades sociales que asumen otras ciudades". Al respecto, puntualiza que esta situación "se ve reflejada en la falta de un hogar de adultos mayores, en casas de amparo para mujeres víctimas de violencia de género, jardines de infantes para barrios vulnerables y en un equipo que haga de primer nivel para el abordaje de las problemáticas de niñez".Al mismo tiempo, se lamentan porque "los distintos gobernadores del Frente Progresista han ofrecido una y otra vez colaboración mediante convenios que significan un apoyo económico interesante para armar equipos sociales y programas relacionados a esto, pero reiteradamente los gobiernos del PJ lo han desestimado". Y añaden que "la única excepción es la reciente adhesión al programa provincial “Nueva Oportunidad”, que en pocas semanas comenzará a trabajar. La política de corto plazo de la Municipalidad le gana la batalla a las políticas de largo plazo".Por último, el PS advierte que "si el Intendente piensa que tiene las manos atadas para conducir las fuerzas de seguridad, debe centrarse en conducir a su Secretaría de Desarrollo Social, que a pesar de haber cambiado de responsables no puede incluir a esos jóvenes". Y sostiene que "la Justicia y la Policía utilizan todas las herramientas y los procedimientos que le competen para castigar el delito pero el Municipio debe prevenirlo, no dejando a los jóvenes de barrios populares en la exclusión". Y no se olvida al Concejo Municipal al señalar que "el bloque de concejales de Cambiemos debe abandonar el estado de campaña permanente, comenzar a auditar el trabajo social del Municipio y colaborar para que recursos del Gobierno Nacional lleguen para la ciudad".