Renunció Díaz Gilligan en medio del escándalo por la cuenta en Andorra

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, presentó ayer su renuncia al cargo, en medio de la polémica por figurar como propietario de una empresa radicada en el Reino Unido que manejó al menos 1,2 millones de dólares a través de un banco de Andorra."A pesar del respaldo incondicional que sentí por parte de todos los miembros de nuestro gobierno, no creo necesario continuar aferrado al cargo en medio de un debate mediático sobre mis acciones en los que estuve en la actividad privada", aseguró Díaz Gilligan en la carta de su renuncia dirigida a su jefe inmediato, el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis.Fuentes oficiales de la Casa Rosada evitaron adelantar quien será su reemplazante. El ahora ex funcionario estuvo este lunes unas seis horas en la Casa Rosada, adonde había ingresado a las 10:00 y se retiró a las 16:00, y después de varias reuniones con hombres de la primera línea del macrismo presentó su renuncia a De Andreis, supo NA.En las últimas horas hubo un cambio de postura en los más alto del Gobierno sobre este escándalo, ya que este domingo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había defendido al subsecretario general de la Presidencia, al señalar que las cuentas en el exterior que se le investigan se abrieron "previo a su paso" por el Ejecutivo y no se trata de "fondos públicos"."Continuaré contribuyendo con las exigentes metas de transparencia que nos propusimos demostrando mi inocencia en todos los ámbitos en que se me reclame. Como manifesté públicamente las acusaciones que se hicieron en mi contra son falsas y así quedará debidamente comprobado", agregó el funcionario saliente en su misiva.Y finalizó: "Aprovecho esta oportunidad para manifestarle mi agradecimiento por las responsabilidades que tuve a cargo durante este tiempo, manteniendo las convicciones de que nuestro espacio representa la verdadera posibilidad de transformación y desarrollo que Argentina necesita para las próximas décadas".Previamente, la Oficina Anticorrupción (OA) había corroborado que Díaz Gilligan no había informado en los anexos reservados de su declaración jurada la cuenta en Andorra, en el marco del episodio desatado por una publicación del diario El País de España.La cuenta estaba a nombre de la sociedad "Line Action", una empresa de Gran Bretaña dedicada a la intermediación de jugadores, de la que Díaz Gilligan fue representante y accionista, tal como reveló el diario español El País.En distintas entrevistas, el ex funcionario había dicho que el dinero que estaba en la cuenta era del empresario Francisco "Paco" Casal."A principios de 2013, cuando veía que podía ingresar a la función pública, le dije a Paco ´yo salgo´. La cesión tardó en materializarse unos meses, y en el medio comencé a ser funcionario. No hubo intención de ocultar nada, no era dinero mío ni había ganado nada con eso", explicó Díaz Gilligan en un reciente reportaje que le dio a un matutino porteño.Además de la previsible presión que inició la oposición sobre el caso del subsecretario, también habían surgido reclamos de sectores internos de la propia alianza oficialista, como el caso de Mario Negri, presidente de bloque UCR y del Interbloque Cambiemos, quien pidió la "separación del cargo" de Díaz Gilligan.En la misma línea, la diputada y dirigente de la Coalición Cívica-ARI Paula Oliveto Lago, había reclamado a Díaz Gilligan que dé explicaciones "en la Justicia" y no ante la Oficina Anticorrupción.DESCARGODíaz Gilligan explicó anoche en el programa TN Central -del canal informativo Todo Noticias- los motivos de su decisión de dimitir como subsecretario General de Presidencia: "Tomé esta decisión para ayudar al Gobierno tras la escalada mediática. Los funcionarios estamos de paso".Consultado sobre Luis Caputo, acusado de tener acciones de una empresa en un paraíso fiscal, el exfuncionario defendió al ministro de Finanzas: "No creo que mi caso sea igual al de él. No creo que tenga que tomar la misma decisión. Es una gran persona y funcionario".Díaz Gilligan aclaró que sólo tiene "palabras de agradecimiento" para el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis, su exjefe directo.En cambio, criticó a El País, que reveló su cuenta millonaria en el exterior no declarada en el país, y a los diarios argentinos: "Los medios deberían entender que por la institucionalidad estos temas deberían resolverse en la Oficina Anticorrupción (OA) y no en las tapas de los periódicos".