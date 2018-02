"Los ciudadanos italianos ya recibieron el sobre y están comenzando. Es un proceso entretenido con un ejercicio electoral interesante", decía ayer en la Redacción de LA OPINION el ex directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, Eduardo Romagnoli, que tiene firmes chances de quedarse con una de las cuatro bancas de Diputados de América Meridional en disputa.Las próximas elecciones italianas serán el 4 de marzo y Romagnoli es candidato al Parlamento Italiano, donde de ganar, se convierte automáticamente en diputado del Parlamento de ese país. Trabajará en Italia, fijando su residencia allá y obrar por las defensas de las leyes que beneficien a los italianos, incluyendo a los que viven fuera de Italia.En total, se renovarán 630 bancas de la Cámara de Diputados y 315 del Senado, a las cuales, América Meridional -incluida Argentina-, aportará cuatro diputados y dos senadores, del total de 6 senadores y 12 diputados que se renuevan por la circunscripción exterior (Europa, América Meridional, América Septentrional y Central y la repartición Africa, Asía, Oceanía y Antártica)."Estamos esperando que Italia haga todas aquellas propuestas que hoy son de mi espacio", expresó el candidato, con muchas expectativas de cara al mes que viene: "las elecciones nos llenan de expectativas. Mi espacio está en una situación inmejorable. Estamos para pensar que podemos ser gobierno a partir de marzo, aunque tal vez tengamos que hacer gobierno a través de algún acuerdo ya que es difícil alcanzar una mayoría absoluta", explicó.La coalición de centroderecha Salvini Berlusconi Meloni, que une a la berlusconiana Forza Italia (FI) con fuerzas más conservadoras como Liga Norte (LN) o Fratelli D’Italia, es la favorita en las encuestas con el 36% de apoyo, en contraste con la merma en la imagen de la centro izquierda. Romagnoli se presenta como candidato a diputado por la coalición conservadora italiana Salvini Berlusconi Meloni, y busca hacerse espacio entre las propuestas de izquierda que se le oponen desde partidos locales como MAIE y USEI."Creemos que vamos a sacar una buena cantidad de votos y vamos a hacer gobierno. El votante italiano nos da muestras de apoyo, y por eso estamos muy bien con nuestras propuestas", dijo el candidato.Entre las propuestas, nombró elevar la pensión mínima, que hoy ronda los 600 Euros, a 1000 Eutos, para todos aquellos italianos que reciben una pensión. En tanto, habló de alejar a Italia de la corrupción a la que se ha visto expuesta en los últimos años: "trabajamos en un contexto político partidario, y somos miembros del espacio que dio a los italianos en el exterior el voto en el año 2001”, sostuvo Romagnoli.Según se maneja en las encuestas, mucha gente no está al tanto de estas votaciones. Los ciudadanos italianos en el exterior tienen la posibilidad de emitir su voto por correspondencia hasta las 16 del día 1º de marzo. Las elecciones del 4 de marzo serán las primeras que enfrentará Italia con su nueva ley electoral, que plantea un sistema mixto entre colegios uninominales y listas sábana para elegir a los 630 diputados y 315 senadores.En Argentina, un total de 804.261 ciudadanos italianos están habilitados para votar: 420.782 mujeres y 383.479 hombres inscriptos en el Anagrafe italiani residente all’estero A.I.R.E. En tanto, en nuestra ciudad hay alrededor de 2.600 personas habilitadas para votar. "Algunos no votar porque no saben como es. Otros creen que tienen que pagar para hacerlo... "Tenemos una base en Rafaela para resolver el problema de todas aquellas personas que no saben cómo se votan. Queremos instruirlos, para que puedan participar", deslizó el candidato.