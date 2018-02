Roberto Naivirt atrapó a la platea con sus experiencias en el Dakar

La convocatoria de la empresa local ETMA S.A. nos permitió compartir una noche plena de experiencias atrapantes en la sede del Club de Automóviles Antiguos de Rafaela.El lugar elegido y la impecable puesta en escena, con la Toyota Hilux en la explanada de bulevar Hipólito Yrigoyen recibiendo a los invitados, formaron parte de una secuencia que atrapó a una platea que siguió con especial atención las experiencias vividas por el protagonista del encuentro.Roberto Naivirt, piloto de Del Viso, fue uno de los "supervivientes" del Dakar 2018, que luego de iniciarse en Lima y de recorrer más de 9.000 kilómetros, terminó en la provincia de Córdoba.Graciela Acastello, en su carácter de presidente de ETMA S.A., fue la encargada darle la bienvenida a Naivirt, quien utilizó durante la carrera más exigente del mundo elementos de la empresa rafaelina, obteniendo resultados altamente satisfactorios.Concretamente, la Hilux, equipada con crucetas y tricetas producidas en esta ciudad, pudo completar el recorrido sin reemplazar esas piezas, que en una carrera de extrema dificultad, respondieron en los diferentes terrenos que debieron transitarse a lo largo de dos semanas.También expresó su satisfacción Flavio Beck, gerente de Competición de ETMA S.A. y responsable de establecer el contacto directo con Naivirt, un deportista que no pudo disimular su lógica felicidad por haber completado el Dakar más difícil que se realizó en Sudamérica.Después, se proyectó un video de brillante elaboración, en el que se pudieron observar diferentes pasajes de la competencia, con entrevistas, comentarios del piloto y de su navegante Alejandro Schilling y cámaras a bordo.Ese material sirvió de introducción al relato de Roberto Naivirt, que a lo largo de más de una hora atrapó a una nutrida platea. Repasó, en el transcurso del monólogo, distintas situaciones vividas durante la prueba, que le permitió concretar su segundo arribo luego de ocho participaciones.Luego de su interesante disertación, Naivirt dialogó con LA OPINION y contó otras sensaciones, respondiendo a la inquietud del periodista. Rescatamos los principales conceptos del panadero -es su oficio- de Del Viso."Este tipo de carreras siempre te plantea dificultades, como las que, por suerte, logramos resolver en la última edición; todos coincidieron, incluidos los más experimentados, que el Dakar 2018 fue el de mayor exigencia desde que se disputa en Sudamérica"."La preparación es fundamental, tanto en la parte física como en la psicológica; las dos tienen que funcionar de manera coordinada para que la performance en una competencia tan difícil, pueda ser la mejor; claro que, hay otros factores, que también son importantes, como el trabajo del binomio arriba del auto y también el aporte del equipo, que debe estar preparado para solucionar los inconvenientes que puedan darse en el transcurso de la carrera"."Tener un vehículo confiable, obviamente, le da una enorme tranquilidad a los que tienen la responsabilidad de llevarlo a buen destino; en nuestro caso, los problemas que tuvimos no fueron muchos, teniendo en cuenta que debimos recorrer casi 9.000 kilómetros por caminos tremendamente complejos. En realidad, me sentí muy cómodo en todas las etapas de arena, que muchos consideraban como el primer y gran filtro de la carrera en Perú"."No tengo dudas que los tramos de mayor dificultad son los de Argentina; tanto en Perú como en Bolivia, siempre encontrás una salida para avanzar, aunque tengas que apartarte de una ruta lógica, pero en nuestro país, no se da esa posibilidad, ya que no tenés senderos alternativos"."El auto se comportó de una manera excepcional y le tengo que agradecer a la gente de Toyota que me entregó un motor nuevo, que respondió de manera fantástica; es una planta impulsora standard, pero con una prestación que respondió ante las exigencias más difíciles"."Las crucetas y las tricetas ETMA, honestamente, me permitieron solucionar un verdadero talón de Aquiles en la Toyota, porque en anteriores ediciones del Dakar padecimos en esos elementos; por eso le quiero decir a la gente de Rafaela que debe sentirse orgullosa de la empresa que tienen"."Por supuesto que de cada Dakar puedo rescatar muchísimas anécdotas, pero hubo una, en particular, que me marcó fuerte, cuando por un inconveniente mecánico estuvimos parados más de tres horas en medio de la soledad. Mi acompañante, en ese momento, empezó a caminar en busca de ayuda; él, lógicamente, se llevó el último bidón de agua; en un momento y cuando mi desesperación por calmar la sed ya era insostenible, terminé mojándome los labios y enjuagándome la boca con mi propia orina"."Un resultado como el que logramos este año con Ale (Schilling, su navegante), que a último momento tuvo que reemplazar a José Luis Di Palma, nos motiva para asumir nuevos desafíos, pero antes de tomar una decisión, tendremos que reunir el presupuesto necesario; además, hoy no se sabe si Argentina seguirá teniendo su lugar en 2019, porque volverá Chile y quizás nuestro país no forme parte del recorrido, algo que se conocerá entre marzo y abril, como todos los años".