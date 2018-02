Salarios y empleos

La noticia es positiva sin dudas, aunque se trata sólo de números, mientras que la realidad parece estar indicando otra cosa. Se trata de la difundida la semana anterior por parte del INDEC -hoy un organismo creíble, eso también debe decirse- respecto a la mayor suba que tuvieron los salarios por sobre la inflación en 2017. La diferencia fue de casi 3 puntos, ya que índice salarial subió 27,5% frente a una inflación anual de 24,8%, a lo cual se arribó como consecuencia de la suba de 26,5% en los sueldos de los empleos registrados y de 31,5% en los correspondientes al sector privado no registrado.

En el desdoblamiento de los empleos formales, la mejora de 26,5% se produjo debido al aumento de 27,3% en los salarios del sector privado y 25% en los del sector público. Con lo cual el crecimiento de 27,5% del índice salarial significa una mejora neta de 2,7 puntos en términos de mejora salarial al compararse con el 24,8% de la inflación registrada el año pasado.

Se llegó a esa conclusión final del año, luego de darse a conocer el cierre con el balance del mes de diciembre, el que tuvo un incremento de 1,1% respecto al mes de noviembre, ya que los salarios registrados crecieron 0,6% y los privados no formales un 2,9 por ciento. En el primero de los casos se llega a tal resultado por la suba del 0,7% del sector privado y 0.5% del público.

Este Indice de Salarios analiza la evolución y movilidad de los sueldos que efectivamente se abonan, sin considerar la cantidad de horas trabajadas, descuentos por ausentismo, premios por productividad y cualquier otro concepto relacionado con el desempeño laboral. Por lo tanto, la mejora salarial del año pasado se encuentra alineada con el Reporte del Trabajo registrado que recientemente difundió el Ministerio de Trabajo.

El referido informa concentra a los trabajadores registrados en alguna modalidad de ocupación, incluyendo salarios privados, públicos y de casas particulares, además de monotributistas y autónomos.

Se destaca también que en el mes del cierre, es decir diciembre, el total de aglomerados tuvo un índice de empleo del 1,8% por encima al valor de igual mes de 2016, en tanto que el conjunto de los aglomerados del interior tuvieron una suba de 2,8% y Buenos Aires 1,4% anual.

Cabe además destacar, lo que se consigna en el informe, que la mayor expansión interanual de empleo se registra en empresas de entre 10 y 49 trabajadores, tanto en los aglomerados del interior como del Gran Buenos Aires. Queda claro entonces que son las pequeñas empresas las que con mayor firmeza movilizan la generación de nuevos empleos.

La variable laboral no sólo experimentó mejoras en términos de la evolución en cuanto al nivel de empleo y el índice salarial, sino también -y lo que es importante- en la cantidad de empleos registrados, que aunque lentamente, van avanzando por sobre los empleos en negro. Un dato elocuente es que en noviembre de 2017 se sumaron 253.000 trabajadores registrados en comparación con igual mes de 2016 y 294.000 más que en 2015. Ese mes se sumaron al sector privado 161.000 más que doce meses atrás, acelerándose la incorporación de trabajadores en ese sector un ritmo de 1,9% interanual.

Así fue que en los primeros once meses del año anterior, dentro del sector privado crecieron loa asalariados registrados 91.000 y los independientes 65.000, habiendo sido uno de los sectores más vigorosos la construcción, que hasta el undécimo mes del año había logrado cubrir 460.428 puestos laborales con una expansión del 11,8% respecto a la comparación interanual.

En cuanto a la mejora del poder adquisitivo de los salarios el año pasado, de todos modos siguen en pérdida en la comparación con 2015, según lo puntualiza la consultora Ecolatina, aún admitiendo la recuperación real que se produjo el año pasado. Establece que siguen manteniendo un retraso de 1,1,% en comparación con el referido 2015. Si se retrocede un poco más, a 2013, la pérdida del salario registrado es aún mayor, fijada en 3,3,%, donde los del sector privado resignaron 3,7% y los del ámbito público 1,8%.