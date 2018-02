Frente Gremial del PS irá a la marcha del 21F

El Frente Gremial del Partido Socialista emitió un comunicado en donde declara que "el 21 vamos a la marcha. Porque este gobierno despide delegados que tienen tutela sindical, porque la plata cada vez alcanza menos, el salario mínimo es de $ 9.500 y la canasta básica a los primeros días del 2018 estuvo en $ 16.677"."Porque la quita de retenciones a los más ricos no resultó en rebaja de los precios, al contrario. Porque los bancos ganaron como nunca, en el 2017 y el gobierno aprieta a los banqueros para que no superen el 9% además de cortarle el aporte solidario al sindicato", sostienen y agregan que "porque esperaron al fin de semana de las fiestas para decirle a los trabajadores del Estado (Inti, Fábrica de Armas, ministerios, secretarías, medios de comunicación estatales, empresas del estado) que no podían ingresar a su lugar de trabajo, con la prefectura requiriendo documentos en la puerta"."Porque a los jueces laborales que fallan a favor de los trabajadores (en conflictos en los que no hace falta saber de leyes para entender que se está violando la Constitución Nacional) les inician el Juicio Político. Porque falta trabajo para los jóvenes y extienden la edad de jubilación" y "porque modifican la ley de ART para que el trabajador accidentado no inicie juicio laboral en lugar de fomentar la prevención, porque están entregando la energía eléctrica a manos privadas y dejando a sus trabajadores y trabajadoras afuera del sistema, y lamentablemente podríamos seguir".Fundamentalmente, "porque estamos en la vereda de enfrente del que arriesga los derechos del trabajador y la trabajadora argentinos, porque esos derechos fueron consensos construidos a puertas abiertas en el Congreso Nacional, no fueron decretados, fueron ganados, nada fue gratis", concluyen.