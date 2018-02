AMIA: Cristina pidió ir "de inmediato" a juicio

BUENOS AIRES, 20 (NA). - La ex presidenta Cristina Kirchner pidió hoy ante el juez federal Claudio Bonadio ir "de inmediato" a juicio oral y público en la causa por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA.Así lo hizo a través de un escrito que presentaron sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, en la investigación por la que sobre la ex mandataria pesa un pedido de desafuero y detención.En la presentación, Cristina Kirchner señaló que las acusaciones en su contra "son falsas y se encuentran contradichas por la prueba colectada"."Es su voluntad que la causa avance de inmediato a la próxima etapa para que ello se demuestre en un juicio oral y público, y la arbitrariedad de su acusación quede expuesta frente a toda la sociedad", subrayó la defensa de la ex jefa de Estado.La investigación por el supuesto encubrimiento de Irán en el ataque a la AMIA, a partir de la firma del Memorándun de Entendimiento con Irán, avanza hacia la instancia de juicio oral, tras tener origen en la denuncia que hizo el fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, cuatro días antes de su muerte.Los querellantes -la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y dos familiares de víctimas del atentado- y el fiscal del caso Eduardo Taiano ya pidieron que los procesados por el caso vayan a juicio. Por el caso están detenidos el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini; el dirigente kirchnerista Luis D´Elía; el ex líder de Quebracho Fernando Esteche; y el dirigente de la comunidad Jorge Khalil.Sobre la ex presidenta pesa un pedido de desafuero y detención que el año pasado firmó el juez Bonadio, pero que aún no se trató en la Cámara de Senadores.En tanto, el ex canciller Héctor Timerman estuvo detenido y luego fue excarcelado por su delicado estado de salud.En la investigación también están procesados sin prisión preventiva el ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli; el diputado nacional Andrés Larroque; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el ex funcionario Juan Mena; el ex vicecanciller Eduardo Zuain; y el agente de inteligencia Alan Bogado.