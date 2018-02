Frigerio, "incómodo" en River

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admitió ayer que vivió una situación que no fue "cómoda" cuando se registraron insultos contra el presidente Mauricio Macri durante el partido que River empató con Godoy Cruz en el Monumental de Núñez."No es una situación cómoda para mí. Estaba en el medio de una platea, no en un palco así que era más incómodo", dijo Frigerio, al ser consultado sobre el episodio.El ministro indicó en declaraciones a la radio La Red que "fue un arbitraje bastante malo para decirlo elegantemente" y atribuyó a esa situación los insultos, que se dieron por "unos segundos nada más", puntualizó.Según dijeron a NA sus voceros, el ministro permaneció en el estadio hasta la finalización del encuentro, más allá de la incómoda situación. River y Godoy Cruz empataron anoche 2 a 2 en el estadio Monumental, en un partido lleno de polémicas por una floja actuación del árbitro Jorge Baliño.OTRO SUSTOEl nuevo restaurante de Margarita Barrientos en Villa Soldati tuvo ayer una accidentada inauguración al derrumbarse parte del deck donde estaban parados los asistentes, entre ellos, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Según un video publicado por La Nación, en pleno acto la construcción de madera cedió y los participantes cayeron aproximadamente un metro."Se vino abajo la entrada del buffet y gracias a Dios no pasó nada", explicó Barrientos tras el episodio en declaraciones al canal A24. La caída del deck se produjo durante la inauguración del restaurante, que fue construido en un viejo vagón de la Línea A de subtes que fue donado a la titular del comedor Los Piletones por el gobierno de la Ciudad. En las imágenes del hecho se observa al ministro Frigerio y a Barrientos levantándose tras el accidente, con apenas unos golpes leves.