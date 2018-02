Aníbal Fernández no se alejó del kirchnerismo

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aclaró ayer que pese a haberse "enojado" y discutido con Cristina Kirchner "porque no quiere escuchar la política" no implica que se "haya ido del sector" del kirchnerismo."Sigo estando en el mismo lugar, yo no me he ido. En todo caso, que haya discutido y enojado con Cristina porque no quiere escuchar la política y tuve que contarle lo que yo siento por carta, no significa que me haya ido del sector, para nada", explicó.En declaraciones a FM La Patriada, Fernández dijo que nunca esperó que la ex mandataria le contestara la dura carta en la que le reprochaba la estrategia electoral de las últimas elecciones.Al respecto, manifestó que "la campaña estuvo plagada de errores" y dijo que hubo "sectores que agarraron la lapicera y resolvieron la designación de su propia gente, sin siquiera evaluar lo que sucedía en cada uno de los sectores como para no dejar a nadie herido".En esta línea, el ex ministro apuntó a La Cámpora y sostuvo que Cristina Kirchner "le cedió la visión de la política a un grupo que no es respetado en ningún lado".