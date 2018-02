La “Crema” ya puso la mira en la “Lepra”

Luego del importante triunfo por 2-0 ante Ferro Carril Oeste, la “Crema” arrancó ayer por la mañana los trabajos en una semana corta, ya que el próximo sábado, a las 19 (y no a las 20 como estaba programado), estará recibiendo a Independiente Rivadavia de Mendoza por la fecha 16 de la Primera B Nacional.

El DT Lucas Bovaglio tendrá pocos días para definir el equipo y si vuelve al sistema que habitualmente vino utilizando en condición de local o si mantiene el 4-4-2 que utilizó en Caballito. Emiliano Romero y Jorge Velázquez cumplieron con la fecha de suspensión y estarán a disposición para reaparecer.

Este martes y el miércoles el plantel volverá a trabajar en el predio del Polideportivo del Autódromo y el jueves está previsto llevar a cabo el entrenamiento futbolístico en el Monumental. Siempre en horario matutino.



Los partidos de la fecha 16: Atlético de Rafaela vs Independiente Rivadavia (Mza.), Boca Unidos vs Ferro Carril Oeste, Dep. Morón vs Aldosivi (MDP), Dep. Riestra vs Instituto (Cba), Santamarina de Tandil vs San Martín (Tuc.), Estudiantes San Luis vs Almagro, Gimnasia (J) vs Agropecuario, Los Andes vs Juventud Unida de Gualeguaychú, Mitre (SdE.) vs All Boys, Quilmes vs Brown (Adrogué), Sarmiento (Jun) vs Guillermo Brown Puerto Madryn, Villa Dálmine vs Flandria.



Fue postergado. La Reserva de Atlético de Rafaela, líder e invicto del torneo, finalmente estará visitando a All Boys el próximo jueves, 9hs, y no lo hará en la jornada de hoy como estaba programado. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 (la primera de las revanchas) fue postergado debido a las inclemencias del tiempo en Capital Federal.