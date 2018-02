Bancarios paran hoy y mañana en rechazo al 9% en paritaria

Trabajadores bancarios realizarán desde hoy un paro de 48 horas en reclamo de una mejora en la oferta salarial del nueve por ciento con un ajuste por inflación.El secretario general de la Bancaria, Sergio Palazzo, cuestionó este domingo que "el propio Banco Central está diciendo que la inflación es de 19,4%"."Si pagan el 19,4% con cláusula gatillo retroactivo al primer día del acuerdo, está todo bien y firmamos", sostuvo en declaraciones radiales.Según Palazzo, por la oferta patronal “un sueldo promedio pierde 33.000 pesos anualmente y un sueldo inicial 36.000"."Ellos ya dijeron que no van a pagar un bono de fin de año que se cobra hace diez años y tampoco una parte del Día del Bancario”, puntualizó.El sindicalista ratificó además su participación en la marcha del miércoles convocada por el gremio de Camioneros, al considerar que se trata de una protesta contra la política económica y en reclamo de un aumento de emergencia a los jubilados.Los empleados del sector ya habían realizado una huelga el 9 de febrero pasado, medida de fuerza que tuvo un alto acatamiento, que el gremio consideró superior al 96%.En esa oportunidad, también habían realizado una marcha por calles del microcentro porteño y concluyeron la movilización con un acto en avenida Corrientes y Reconquista, encabezado por Palazzo.El sindicato acusa a las entidades financieras de no querer aumentar salarios pese a que obtienen "enormes ganancias" y argumenta que los paros fueron convocados porque los empresarios realizaron la misma oferta salarial en las seis reuniones concretadas para negociar.Mientras los bancos pretenden dar un aumento del 9% con ajuste por inflación, La Bancaria subrayó en reiteradas oportunidades que busca una suba de 24,8% si no implica cláusula gatillo.RECARGA DE CAJEROSAl igual que la medida de fuerza del pasado viernes 9 (que se sumó a los feriados de carnaval del lunes y martes de la semana pasada) este paro afectará también la recarga de los cajeros automáticos. Si bien puede llegar a darse alguna complicación, el hecho de que haya en circulación billetes de alta denominación ($ 200 y $ 500) hace que en el anterior paro no se hubieran dado mayores inconvenientes. Se espera que ahora suceda lo mismo.