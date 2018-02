Cloacas: Villa Aero Club y Los Alamos recibirían la factura proforma en marzo

Ya con la segunda quincena de febrero en marcha, los motores de la maquinaria política ya rugen en su máxima expresión. Luego del letargo del período estival, la carrera política de este 2018 ya largó. Y si bien este año no hay elecciones, tanto el oficialismo como la oposición saben que este será un año que servirá como una clasificación para el GP de Montecarlo: el que quede más adelante, correrá con ventaja. Así lo demostró la reunión de gabinete del sábado pasado, a primera hora, del Intendente, que decidió -como Bielsa, en el '99, en aquel empate contra a Holanda, que sacó a Guglielminpietro, quien había ingresado hacía poco por Ortega- aceptarle la renuncia a Claudio Steppfer, a solo dos meses de haber jurado en su cargo.LA OPINION dialogó con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Ing. Luis Ambort. Con respecto a las cloacas, indicó que "se está trabajando en distintos frentes: por un lado, se está trabajando a partir de un convenio con ASSA (que aporta los caños) y la ejecución de la obra se hace a partir de la administración municipal en barrio Brigadier López, Villa Aero Club y Villa Los Alamos. Es una gestión que se realizó hace varios años y la capacidad de la planta de líquidos cloacales aceptaría estas nuevas conexiones. A esto hay que sumar una inversión que se está haciendo en la Planta para mejorar el rendimiento".Por otra parte, recordó que "tenemos presentado en la Nación, que es más amplio y que representa la cobertura con cloacas para toda la ciudad. A fines del año 2016 habíamos estado muy cerca de firmar el convenio con el Gobierno Nacional para poder concretar esta obra en el norte de la ciudad (San José, Mora, Virgen del Rosario, Zazpe, un sector del barrio Italia). Esto no terminó saliendo, pero uno sigue gestionando para que esto avance y nos dé una herramienta para continuar con esto".En tal sentido, recordó que ya está en marcha el proyecto para llevar cloacas a estos tres barrios. "Se ha separado la obra en lo que es Villa Los Alamos y Villa Aero Club y lo que es el Brigadier López. En los primeros barrios la cosa viene un poco más adelantada. Estimamos que para finales de marzo se estaría repartiendo la facturación preventiva, en donde los vecinos puedan oponerse a la obra en el caso de que no la quieran. Esperemos que esto no suceda, que no llegue al 40% de la oposición (como mínimo)", indicó y completó diciendo que "en el caso del Brigadier López, estamos teniendo algunos análisis con los vecinos, para poder avanzar. La idea es poder llevar la obra en los tres barrios de forma conjunta".PAVIMENTOOtra de las obras importantes para la ciudad es el plan de pavimentación: "tenemos una propuesta que vamos a elevar al Concejo. Esta propuesta está sustentada en el planteo de muchas vecinales de contar con esta mejora. Son unas 100 cuadras en 13 barrios", dijo Ambort."El financiamiento será a partir de recursos municipales, por eso se podrá concretar en dos o tres años. En marzo vamos a estar elevando la ordenanza para que el Concejo la evalúe, la modifique o incorpore lo que quiera. Nosotros haremos la propuesta y el Concejo tiene la potestad de hacer las modificaciones que quiera. Nosotros pretendemos poner en marcha este plan hacia mitad de este año", cerró el funcionario.