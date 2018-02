Un fuerte elogio formuló Marcos Novaro a Rafaela

Menudo elogio le hizo el sociólogo y filósofo Marcos Novaro a los rafaelinos y la ciudad de Rafaela. Es que este conocido intelectual, quien reiteradamente es visto en programas televisivos de carácter político, o bien leído en columnas de los diarios nacionales, como así también conocido por sus libros, siendo el protagonista del reportaje del diario Clarín de los domingos en la sección "Cara a Cara", cuando se le pregunta por una sociedad que admira, respondeEn la referida nota, titulada "El gradualismo tal vez sea la mejor idea que ha tenido este Gobierno", el analista político Novaro habla de casi todos los temas de actualidad, en un repaso bien profundo y con definiciones que llevan su marca y estilo. Por ejemplo, lo favorecido que sale el gobierno de esta confrontación con un sindicalista tan rechazado por la gente como Hugo Moyano; que la renuncia del ministro Jorge Triaca hubiese sido una señal de debilidad del presidente, justo cuando estaba cayendo en las encuestas; se advierten fuertes disensos en el gobierno en las áreas de seguridad y justicia; sobre algunas decisiones por parte del gobierno del presidente Macri, que no tienen consenso o directamente son rechazadas, sostuvo "se está explorando el terreno". Sobre la ministra Patricia Bullrich dijo "me parece una buena administradora y pésima comunicadora". La imagen del gobierno en estos dos años y medio no ha mejorado mucho, en tanto que sobre "la pesada herencia" sostuvo "no fue sólo del kirchnerismo, viene de varias décadas atrás".Marcos Novaro tiene 52 años, es sociólogo y filósofo, egresado de la UBA, analista político. Es investigador del CONICET, dirige el Centro de Investigaciones Políticas y el Archivo de Historia Oral de Argentina Contemporánea en el Instituto Gino Germani. Es profesor de Teoría Política en la UBA y fue becario en la George Washington y la Columbia University. En diciembre pasado publicó "El caso Maldonado" y es autor de varios libros más. Integra el Club Político Argentino, círculo de intelectuales de distintas procedencias que manifiestan su apoyo crítico al gobierno de Cambiemos.Entre algunas de las respuestas sobre sus preferencias personales, sostuvo esa distinción que hizo a Rafaela y los rafaelinos en un mismo plano con la ciudad de Pergamino. Preguntado sobre un líder lo eligió a Raúl Alfonsín."El nuestro es un país de pasiones bajas -dijo Novaro-. La gente no está dispuesta a matarse por nada. Y eso es lo mejor que tenemos. La mayoría habla de política en época de elecciones y después hay mil temas más de interés. La grieta es apenas un 10%. Novaro dice venir de una familia "un poco politizada" pero que la sociología no fue un tema que los entusiasmó cuando él anunció que haría la carrera. "Le debo mi elección, un poco a los años de la dictadura y más que nada a mis profesores ultra reaccionarios de la secundaria".