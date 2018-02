Créditos hipotecarios: piden aplicar rebajas

La presidenta de la comisión de vivienda de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Patricia Chialvo, denunció que en la provincia no se aplica la ley que estipula la reducción del impuesto a los ingresos brutos para quienes toman créditos hipotecarios destinados a la compra de vivienda única y familiar.La ley provincial 13.645, sancionada a fines de 2017 otorgaba a los bancos una alícuota diferencial para que paguen sólo el 1,5 por ciento de ingresos brutos (y no el 7,5 por ciento que les corresponde), siempre que trasladen ese beneficio a quienes tomen créditos destinados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de vivienda única familiar. La legisladora aseguró que "actualmente ningún banco aplica el beneficio".Chialvo dijo que "no se aplica la reducción de ingresos brutos para quienes toman créditos destinados a vivienda única familiar", e instó al Ejecutivo provincial a que realice gestiones urgentes para que el espíritu de la ley llegue a los santafesinos.La diputada justicialista, integrante del bloque Primero Santa Fe, indicó que "resulta lamentable que una acción concreta que se traduce en un beneficio real para los ciudadanos de nuestra provincia no se pueda llevar adelante".Por otra parte, indicó: "Sabemos lo que significa para una familia lograr la casa propia o poder refaccionarla", razón por la cual "pedimos que desde el Estado provincial se realicen los esfuerzos necesarios para que se implemente correctamente la normativa"."Estamos alentando a los ciudadanos que no vean la reducción de ingresos brutos reflejadas en sus cuotas, a acercarse a los organismos de Defensa del Consumidor", sostuvo Chialvo quien apeló a la buena voluntad de todos los sectores políticos a velar por el cumplimiento del espíritu de una ley que fue aprobada por amplia mayoría.A fines de enero último, ningún banco había optado por la opción de pagar menos de ingresos brutos y trasladarlo a sus clientes y de ese modo, las entidades siguieron tributando tal como lo venían haciendo, según una nota publicada por el diario Uno Santa Fe. (Fuente: La Capital de Rosario)