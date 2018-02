Neuville festejó en Suecia

SUNNE, Suecia, 19 (AFP-NA). - El belga Thierry Neuville (Hyundai), subcampeón del mundo, ganó el domingo el rally de Suecia, segunda cita del Mundial (WRC), y pasa a liderar la clasificación general de la temporada, desplazando de la misma al francés Sébastien Ogier (Ford Fiesta). Neuville quedó en el país escandinavo por delante del irlandés Craig Breen (Citroën C3) y de su compañero de equipo noruego Andreas Mikkelsen, segundo y tercero respectivamente de este rally. En la general del WRC, Neuville es ahora líder con 41 puntos, once más que el francés Sébastian Ogier (31), que baja al segundo lugar tras su décimo puesto en Suecia.Ogier, ganador del Mundial en los últimos cinco años, había sido el vencedor en enero de la prueba inaugural de la nueva temporada, el rally de Montecarlo. Es la primera vez que Neuville consigue la victoria en Suecia, en una edición en la que el belga estuvo en cabeza de la clasificación desde la tercera especial, el viernes por la mañana.En 2017, el belga tuvo que abandonar en este rally a un día para el final, después de un error de pilotaje que le costó una victoria a la que parecía destinado. "No esperábamos ser tan rápidos este año, pero el equipo y el coche nos han dado la oportunidad de luchar por la victoria", declaró satisfecho el triunfador de este rally tras cruzar la línea de meta."Lo habríamos merecido (el triunfo) el año pasado y todavía más este año", apuntó, recordando su desilusión de 2017. El piloto belga terminó con una ventaja de 19 segundos y 8 décimas de margen sobre Craig Breen y de 28 segundos y 3 décimas con respecto a Mikkelsen.Neuville, de 29 años, se había beneficiado el viernes de no salir en la parte delantera del pelotón WRC, como sí le ocurrió al francés Sébastien Ogier, campeón mundial, que tuvo que barrer las pistas llenas de nieve y que finalizó este rally en décima posición después de la penalización de su compañero Elfyn Evans, que le había precedido en la clasificación.Ogier, que ganó este rally en 2013, 2015 y 2016, pudo al menos consolarse este domingo con la Power Stage, donde finalizó segundo, lo que le permite sumar 4 puntos extra para la clasificación general, mitigando así un poco su decepción de este fin de semana.La única cita del rally que se disputa con condiciones 100% invernales debía haber ofrecido buenas perspectivas a Toyota, gracias a su gran ADN finlandés, con Esapekka Lappi y Jari-Matti Latvala, ese último cuatro veces vencedor en Suecia (2008, 2012, 2014, 2017). Pero el resultado no fue bueno. Latvala acabó séptimo en esta edición y en la general es tercero, a 7 puntos de Ogier y a 18 del líder Neuville.Su compañero de equipo estonio Ott Tänak, segundo en el rally de Montecarlo, acabó noveno pese a haber sido el más rápido en seis de las diecinueve especiales. El Mundial WRC continuará del 8 al 11 de marzo con la disputa del Rally de México.