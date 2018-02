Buen punto trajo Unión

Un buen punto consiguió anoche Unión de Sunchales en el duelo de punteros de la Zona B Campeonato del torneo Federal A, en su visita a Central Córdoba de Santiago del Estero.El Ferroviario nunca le encontró la vuelta al planteo visitante, que vino a hacer su negocio y se terminó llevando una unidad valiosa. A pesar de ello el local tuvo las mejores chances para abrir el marcador, pero falló en la definición.El equipo de Adrián Tosetto dispuso igualmente una opción muy clara, pero Taborda le ganó el mano a mano a Comachi. El final los encontró empatados, sumando un punto que mantiene a ambos en la cima de la tabla de posiciones con 7 unidades. En la próxima fecha el Bicho Verde recibe a Defensores de Villa Ramallo.Dirigió en el estadio Alfredo Terrera el árbitro Adrián Franklin (Santa Fe) y esta fue la síntesis:César Taborda; Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo y Marcos Sánchez; Alfredo Ramírez (Coll), Cristian Vega (Salvatierra), Emanuel Romero y Pablo Ortega (Bucci); Leandro Vella y Héctor Cuevas. DT: Gustavo Coleoni.Diego Aguiar; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Maximiliano Sola y Augusto Alvarez; Pablo Gaitán, Diego Calgaro y Lucas Comachi (Moino); Marcos Fernández; Facundo Cabral (Lazzarini) y Martín Comachi (Escott). DT: Adrián Tosetto.Chaco For Ever 1 - Crucero del Norte 0; Sp. Belgrano 4 - Sarmiento de Resistencia 0 y Defensores 5 - Gimnasia y Tiro 0.: Unión y Central Córdoba 7; Defensores 6; Sp. Belgrano 4; Crucero, Chaco For Ever y Sarmiento 3; Gimnasia y Tiro 1.PUNTO CON SABOR A POCO EN EL TITAPor la cuarta fecha de la Fase Reválida del Federal A, Libertad empató como local 1 a 1 ante Defensores de Pronunciamiento. Hizo los méritos necesarios como para ganar el partido, pero no lo consiguió y quedó aún más complicado.Sobre el cierre del primer tiempo, luego de buscarlo con insistencia, llegó a la apertura del marcador. Damian Zadel, de muy buen partido, ganó de cabeza en un córner y pese al intento de Laureiro por sacarla, la pelota tocó la red.Pero en el complemento, a los 5’, Marcelo Estigarribia marcó la igualdad. El 9 de Depro recibió un gran pase a espaldas de los centrales de Libertad y definió mano a mano ante Adelquis Ruffini.El equipo de Carlos Trullet tuvo que adelantarse nuevamente, generó algunas opciones claras, pero entre Orcellet y la defensa visitante se encargaron de frustrar al local. Libertad ahora deberá afrontar dos partidos como visitante ante Douglas Haig y Sportivo Las Parejas.LIBERTAD 1 - DEPRO 1Estadio: "Plácido Tita". Arbitro: Hernán Vallejos (Resistencia).Ruffini; Rodríguez (Sánchez), Sabia, Zadel, Guibert; Guzmán (Costamagna), Saavedra, Raminelli, Rolón (Rui); Perassi y Zbrun. Supl: Antonio, Urquiza, Triverio y Mandile. DT: Carlos Trullet.Orcellet; Valenzuela, Alvez, Valente, Gurnel; Laureiro (Rizzo), Cardozo, Reyes, Loaiza López; Meyer (Delasoie) y Estigarribia. Supl: Morales, Perron, Suarez, Orode, Ramírez. DT: Hernan Orcellet.Goles: 42' Damian Zadel (L); 50' Estigarribia (DEPRO).Atlético Paraná 5 - Douglas Haig 1 y Gimnasia de Concepción del Uruguay 1 - Sportivo Las Parejas 0.Douglas Haig 30; Gimnasia y DEPRO 29; Las Parejas 27; A. Paraná 25 y Libertad 19.