Boca, con un gol de entrada

Boca Juniors sigue sacándole ventaja a sus perseguidores, y tras ganarle 1-0 a Banfield por la décimosexta fecha del torneo de la Superliga, le lleva nueve puntos a Talleres de Córdoba y San Lorenzo. El "xeneize" suma ahora 40 puntos, mientras que la "T" y el "Ciclón", éste último con un partido menos, tienen 31, y cuarto se ubica Godoy Cruz de Mendoza, con 28, tras el empate 2-2 ante River.

El único tanto lo convirtió Carlos Tevez, a los 2 minutos del primer tiempo, tras un centro de Cristian Pavón.



EMPATE Y POLEMICA

River y Godoy Cruz empataron 2 a 2 en el estadio Monumental, en un partido lleno de polémicas por una floja actuación del árbitro Jorge Baliño. Juan Garro y Santiago García, a los 12 y 24 minutos del primer tiempo, el segundo en clara posición adelantada, marcaron los goles del "Tomba", mientras que el uruguayo Rodrigo Mora, a los 37 de la misma etapa, y Lucas Pratto, a los 5 del complemento, anotaron para el local.

Con este resultado, el elenco "millonario", que venía de perder como visitante de Lanús (0-1), alcanzó los 19 puntos y sigue lejos de Boca. En tanto, el conjunto mendocino, que llegaba de vencer a Belgrano como local (2-1), trepó a las 28 unidades y está en zona de clasificación a la Copa Libertadores.



EMPATE CORDOBES

Con un cotejo más, Talleres de Córdoba logró igualar a San Lorenzo de Almagro en el segundo puesto de la tabla de posiciones al empatar en uno con San Martín de San Juan, al cabo de un aceptable encuentro disputado ayer en el estadio "Ingeniero Hilario Sánchez", en el marco de la decimosexta jornada de la Superliga. El conjunto de Néstor Gorosito todavía no logró sumar de a tres en el presente año.

Santiago Silva inauguró el marcador para la visita, a los 5 minutos del primer tiempo, en tanto que Claudio Spinelli niveló el score para el "Santo", a los 13 del mismo período.

En otro de los partidos, Arsenal de Sarandí fue beneficiado por un penal inexistente, pero luego hizo sufrir a Huracán, aunque terminaron en un empate 1 a 1 que poco le sirve a ambos en su lucha por la permanencia en la Superliga. En la continuidad de la decimosexta fecha, las emociones llegaron en el final del primer tiempo, cuando Lucas Wilchez adelantó con ese penal a los del Viaducto a los 36 minutos y Fernando Coniglio igualó las acciones para los dirigidos por Gustavo Alfaro en la última jugada.

La igualdad no benefició a Arsenal en su búsqueda por salir de la zona de descenso y tampoco a Huracán, que si bien sigue fuera de los cuatro lugares a la B Nacional a fin de temporada, no puede despegarse.