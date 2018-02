Controles estrictos y documentos para hinchas

Ya hemos abordado en otros informes el complejo entramado que deben atender los organizadores de eventos de la magnitud de los mundiales de fútbol o de los Juegos Olímpicos; no obstante ello, el tema no se agota y promete nuevos capítulos para los próximos meses. Rusia detenta sofisticados protocolos en sus servicios de inteligencia que trabajan desde hace tiempo, en esa logística de seguridad pero, no desestiman ninguna hipótesis y tampoco, distienden esos sistemas ya que el grado de violencia que han presentado los distintos grupos terroristas en la región, obliga a un alerta máxima.

Un cartel con el ojo izquierdo de Messi sangrando es la llamativa propaganda que se ha difundido este martes por la noche amenazando la seguridad del Mundial de Rusia 2018. Según la agencia 'Site', estaría difundido -junto con otras ilustraciones- por grupos afines al ISIS.

La prensa internacional se ha hecho eco de la desconcertante imagen, que dicha agencia "monitorea actividades yihadistas en la web. Según recopila, no es la primera vez que ISIS amenaza la próxima Copa Mundial ya que había difundido otra imagen con un soldado del "califato" armado con un AK-47 y explosivos, observando el estadio Luzhniki de Moscú (allí se jugará la final del torneo)".

El mundo está en estado de alerta por los últimos atentados adjudicados al Estado Islámico, pero tal parece que en Rusia 2018 la tranquilidad absoluta tampoco estará garantizada.

Para la FIFA, evitar el terrorismo no es una asignatura que se deba tomar a la ligera. Así lo entiende el presidente de la entidad, el suizo Gianni Infantino, quien ve en el fútbol una herramienta para combatir el odio y las enemistades políticas y bélicas en el mundo.

“En todo el planeta el fútbol es una herramienta de unión. En los campeonatos, ningún aficionado debe ser víctima de este tipo de violencia (terrorismo)”, Gianni Infantino.

¿Es suficiente? La nación organizadora no lo cree así. Aunque tiene las puertas abiertas para los visitante, desde el Kremlin aseguran que habrá un estricto control de seguridad en el campeonato, que garantice la realización normal del certamen y a su vez la seguridad de los millones de turistas que son esperados del 13 de junio al 14 de julio del próximo año.

Uno de los popes de la organización, Alexei Sorokin, afirmó a un diario alemán que tienen elaborado un plan de contingencia de cara a la competición orbital, analizando todas las posibilidades terroristas que se puedan presentar. “Nuestras autoridades han desarrollado un concepto y una estrategia que creemos que son tan buenos que no habrá ataques durante el Mundial de 2018”, director del comité organizador de Rusia 2018, Alexander Sorokin.

Para el director del comité, Rusia tiene un gran peso sobre sus hombros ya que en ningún campeonato del mundo se ha presentado algún atentado terroristas y los rusos no quieren ser la excepción. Tanta confianza se tienen en el Kremlin que no tienen pensado modificar su plan de seguridad, a pesar de los recientes atentados en Europa, como los ocurridos en Barcelona, Berlín y Londres.

“No es necesario. Siempre fuimos conscientes de una amenaza terrorista. Ahora no tenemos que cambiar nada”, afirmó Sorokin.

El gobierno de Vladimir Putin exige visa para sus visitantes, pero para la ocasión tendrá un protocolo especial. En las embajadas rusas de los diferentes países se podrá adquirir una ‘tarjeta para fans’ (Fan Card), que permitirá el ingreso durante el campeonato, a la vez que tomarán los datos de cada uno de los turistas.

Aquellos que mantengan alguna causa judicial tendrán prohibida la entrada al país, mientras que los sospechosos de participar en algún movimiento terrorista serán vigilados durante su estadía.

Asimismo, las hinchadas de las diferentes selecciones serán monitoreadas, evitando revueltas y combates entre ‘hooligans’. Por otro lado, los ‘fan zone’ que son habituales en los mundiales tendrán un estricto control militar con el fin de garantizar su seguridad, como lo hizo saber el Ministro de Deportes ruso, Vitali Mutkó.

El gobernante aseguró que no solo Rusia está presente en el objetivo de garantizar la seguridad del Mundial, sino que otras potencias europeas se juntarán para ver cómo lidian con la amenaza terrorista. “Debido a la situación en el mundo las medidas de seguridad serán reforzadas. Hemos dedicado especial atención a la zona para las hinchadas de las selecciones. En Europa se está preparando una convención sobre seguridad en los partidos de fútbol. Lo importante es que esto ocurra no sólo en un país, sino en todas partes”, Vitali Mutkó.

Por otra parte, el espacio aéreo será reforzando con constantes vuelos militares en la región de los montes del Cáucaso y en los Urales, evitando así invasión desde la parte asiática de Rusia.



PASAPORTE PARA ESPECTADORES



Este novedoso sistema, ha sido diseñado por el comité organizador del torneo y si bien no cuenta con el respaldo de la FIFA, se presentará por primera vez como una especie de doble registración.

Este pasaporte además, permitirá que los aficionados con entradas adquiridas, se desplacen gratuitamente los días de los partidos en todos los medios de transporte públicos y por supuesto, tener los datos personales que aseguren la limpieza de antecedentes penales y también de los comportamientos de cada uno que llegue a ese país.

Por eso, y a raíz de un sinnúmero de incidentes ocurridos durante la última



(*) Eurocopa en Francia, el gobierno ruso ha tomado estrictas medidas de seguridad y prevención para lo que fue la Copa Confederaciones pasada y en miras de lo que será la Copa del Mundo.



En este marco, la organización del torneo implementó lo que llaman ‘Fan ID Center’ en todas las ciudades en donde se lleva a cabo la competencia, con un sistema que no solamente lleva un riguroso registro de cada uno de los asistentes sino que también los obliga a tramitar su respectiva identificación previo a cada partido.

Como parte del sistema, los aficionados que quieran viajar con motivo de acudir al certamen serán exentos de tramitar una visa, por lo cual deberán pasar por algunos controles en los recintos designados que llevarán un registro de cada uno de los espectadores.

Para ingresar al estadio, es requisito sine qua non el portar la entrada correspondiente junto con el ‘Fan ID' actualizado en cualquiera de las ciudades anfitrionas del torneo.



Néstor Clivati

Periodista acreditado para La Opinión

Rusia 2018