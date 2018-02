BUENOS AIRES, 19 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió ayer al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, al señalar que las cuentas en el exterior que se le investigan se abrieron "previo a su paso" por el Ejecutivo y no se trata de "fondos públicos".

"Acá estamos dando una discusión sobre el patrimonio antes de entrar al Gobierno, es un caso previo a la función pública", resaltó en declaraciones a radio Mitre.

El referente de Cambiemos respaldó de esta manera al funcionario nacional, investigado por figurar como el propietario de una empresa radicada en el Reino Unido que manejó al menos 1,2 millones de dólares a través de un banco de Andorra.

"Hoy hay una Oficina Anticorrupción que investiga a los funcionarios, algo que no ocurría en los gobiernos anteriores. Estamos hablando de dos o tres casos sobre miles de funcionarios", destacó.

Peña destacó que "se están presentando más declaraciones juradas" ante esa entidad y que "incluso se han reducido sueldos como multas por demoras en presentar" esos documentos.

En este sentido, el jefe de Gabinete resaltó, además, que en la investigación por la cuenta en Andorra "no estamos hablando de fondos públicos, como sucedía antes".

El jefe de los ministros aseguró que cuando haya algún miembro del Ejecutivo "denunciado y que pueda tener un fundamento que afecte a su función" se lo puede apartar, pero sostuvo que "no estemos hablando de eso" en el caso de Díaz Gilligan.

Finalmente, Peña explicó que "a priori" confían en él, pero aclaró que van a "esperar a que se presente" este lunes ante el organismo dirigido por Laura Alonso "para explicar las cosas", ya que -aseguró- no van "a apañar a nadie".

"Tenemos que dejar trabajar a la Oficina Anticorrupción y a la justicia, no creemos que en estos caso tenga que ver con la función actual, pero no tendremos problemas si fuera en el caso de la función actual poder hacer un apartamiento temporario", cerró.