Basavilbaso defendió la reforma previsional

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El director de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, defendió ayer la reforma previsional al señalar que "la fórmula anterior no incluía a la inflación" y dijo que "en los últimos cuatro años, en dos la movilidad fue menor" al aumento de precios.

"Nosotros propusimos una ley y la presentamos en el Congreso, primero en Senadores y después en Diputados", comentó el funcionario sobre la iniciativa que luego se aprobó en el recinto, en medio de disturbios entre la Policía y manifestantes que se opusieron a la norma.

Al respecto, Basavilbaso consideró que "el problema es que en el medio del debate, algunos sectores de la oposición quisieron interrumpir el debate y no permitían que continuara la sesión".

"Nosotros estamos trabajando para ir mejorando el sistema previsional. No tenemos ningún proyecto avanzado en este momento.

Tenemos que revisar si hay jubilaciones especiales que tengan valores que no se puedan pagar. Queremos que el sistema sea sustentable y parejo para todos", agregó en declaraciones a radio Milenium.