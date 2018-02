Atlético volvió a sonreír

(Especial para LA OPINION). - Atlético de Rafaela derrotó ayer a Ferro Carril del Estado por 2 a 0 en un partido jugado en el estadio Ricardo Etcheverri, y de ese modo se convirtió nuevamente en el único puntero del torneo de la Primera B Nacional.Mauro Albertengo, a los 8 minutos del primer tiempo, y Lucas Blondel, a los 10 del segundo tiempo, marcaron los goles de la “Crema” que por primera vez en su historia le ganó a Oeste como visitante.El elenco dirigido por Lucas Bovaglio suma 28 puntos en quince presentaciones, sacándole tres a Villa Dálmine, que ahora quedó junto a Agropecuario con 25.Atlético llegaba a Caballito con la necesidad de revertir rápidamente la imagen dejada ante Brown de Adrogué, con derrota inesperada por 3 a 2 en Alberdi. Ante las bajas de Romero y Velázquez el DT tuvo que meter cambios obligados y también cambió el sistema que tantos buenos resultados le venía dando. El funcionamiento no se resintió y si bien la “Crema” no fue arrollador se impuso justamente. Le ganó a Ferro por primera vez en condición de visitante y extiende la racha afuera del Monumental a tres triunfos consecutivos, con cinco sin perder.Atlético arrancó bien el partido. De entrada nomás pudo ponerse arriba en el marcador. El primer gol llegó tras un córner. Ejecutó Angelo Martino y Stéfano Brundo ganó en las alturas para meter un cabezazo que desvió el arquero Bailo pero el rebote le quedó servido a Mauro Albertengo que la empujó de derecha para poner el 1 a 0 y así anotar por tercer partido consecutivo (el 5° en el torneo).Arriba en el marcador, los albicelestes presionaron bien alto a Oeste para complicarle las salidas y no dejarlo crecer en el juego.El local tuvo dos oportunidades como para empatar el partido pero apareció de buena manera Ramiro Macagno, primero para desviar al córner un remate de media distancia de Lautaro Torres cuando iban 21 minutos de partido, luego, para tirar por arriba del parante un cabezazo de Moreira.En el complemento, y quizás cuando peor la pasaba, apareció el segundo gol para Atlético. Lucas Blondel la ganó prácticamente en mitad de cancha, encaró, se la llevó con algo de fortuna ante la marca de dos rivales y sacó un gran remate, a tres dedos, para anotar así su primer gol en primera y darle el 2 a 0 a la “Crema”.Los rafaelinos dominaron las acciones del juego y si bien el local tuvo alguna que otra llegada al arco de Macagno, el triunfo no estuvo en discusión.Atlético de Rafaela se recompuso rápido del traspié sufrido en la fecha pasada, ganó en un escenario adverso para su historia, no sintió las ausencias de dos titulares, el cambio de esquema funcionó y se volvió con tres puntos que le permiten seguir siendo el líder de la B Nacional. Sus hinchas se ilusionan con el regreso a Primera División. Fecha a fecha el equipo de Bovaglio da muestras de ser un firme candidato a pelear por el ascenso. Todo depende de sí mismo.