Macri recibe a la familia del cadete fallecido

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El presidente Mauricio Macri recibirá hoy a la familia del cadete Emanuel Garay, quien murió como consecuencia del brutal entrenamiento al que fue sometido en la Escuela de Cadetes de la Policía provincial.

El encuentro tendrá lugar este lunes a las 19:30 en la Casa Rosada, en tanto que por la mañana el jefe de Estado encabezará una recorrida por las obras en construcción del tercer tramo de la autopista Camino del Buen Ayre, en el municipio bonaerense de Presidente Perón, donde estará acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

En diálogo con C5N, el padre de la víctima, Roque Garay, reclamó celeridad en la investigación y a su vez reclamó una refundación de la Escuela de Cadetes, para que la muerte de su hijo no "haya sido en vano".

"Tiene que haber una nueva escuela, con instructores que sean profesionales. Tiene que empezar de cero. No quiero que la muerte de mi hijo haya sido en vano. Que nunca más vuelvan a maltratar a un cadete", exigió.

Y agregó: "Tiene que haber un entrenamiento controlado, no como lo hacen ellos. Si hubiesen estado hidratados, no estaríamos lamentando esto".