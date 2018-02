Se cierra la fecha

Este lunes continuará disputándose la 15ª fecha de la B Nacional con la disputa de dos partidos. A las 17 hs Nueva Chicago recibirá a Santamarina de Tandil, mientras que a las 21:05 (televisado), Aldosivi estará enfrentándose ante Mitre de Santiago del Estero en Mar del Plata.Si el “Tiburón” gana alcanzará los 26 puntos y quedará como único escolta de Atlético de Rafaela. La “Crema” y Aldosivi se enfrentarán en la fecha 17, en la Feliz.El que quedó libre en este capítulo fue All Boys.La próxima fecha: Atlético de Rafaela - Indep.Riv.(Mza), Boca Unidos (C) - Ferro, Dep. Morón - Aldosivi (MDP), Dep. Riestra - Instituto (Cba), Santamarina - San Martín (Tuc), Estudiantes SL - Almagro, Gimnasia (J) - Agropecuario, Los Andes - Juv.Unida, Mitre (SdE) - All Boys, Quilmes - Brown (Adrogué), Sarmiento (Jun) - G.Brown Madryn, Villa Dálmine - Flandria.