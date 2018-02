Diana López dejó en su cuenta de Facebook las sensaciones de una jornada que no olvidará. Y vale la pena rescatar sus pensamientos:"Hoy era un día normal... Hasta que los gritos desesperados de auxilio me helaron la sangre. Ese niñito no respiraba... estaba pálido, gris, los labios negros. 5 añitos!!! Se había caído a una pileta.18 años en la Policía... varios cursos de primeros auxilios que más de una vez me aburrían porque ya eran repetitivos y hoy (por ayer) me di cuenta cuánta falta hacen y que bien me vinieron!Soy mamá...y abuela. Hoy le devolví la vida a una personita que no lleva mi sangre pero que ya pasó a ocupar parte en mi corazón. Yo te tome frío... yo sentí tu aliento en mi boca otra vez.En mi trabajo nos enseñan estas cosas pero las mamás ya tenemos cursos intensivos de instinto.Gracias a todos por sus saludos y gracias enorme a mi Jefe, mi esposo el Oficial Víctor Hugo Carpio que salvó a ese niño también".