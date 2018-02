Yasky disparó contra los sindicalistas que no marchan

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, consideró ayer que los dirigentes sindicales que no marchan el próximo 21 de febrero "desistieron de representar a los trabajadores en un momento en el que hay que correr riesgos", al tiempo que llamó a "reunificar al conjunto del movimiento sindical".

"Cualquier tipo de riesgos hay que asumirlos porque la situación es muy grave. Hay dirigentes que quieren vivir en los ambientes climatizados, pisando alfombra y no la calle, el barro", sostuvo el también diputado nacional.

En diálogo con Radio Continental, el referente opositor cuestionó a los gremialistas que se apartaron de la movilización convocada por el líder camionero, Hugo Moyano: "Son dirigentes sindicales que desistieron de representar a los trabajadores en un momento en el que hay que correr riesgos".

En ese sentido, Yasky afirmó que "el 65%" de los sindicatos estarán presentes en la marcha que se realizará el próximo miércoles.

"Si uno suma los gremios que van a movilizar, somos el 65 por ciento con holgura. Los gremios que no convocan son una masa minoritaria y eso muestra la extrema debilidad en la que han quedado", agregó.