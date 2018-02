"Imprudente" crítica de Macri

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, calificó ayer como "imprudente" y como una "injerencia en otro poder del Estado" el cuestionamiento del presidente Mauricio Macri al fallo judicial que ratificó el procesamiento del policía Luis Chocobar.

El último viernes Macri dijo "no entender" el fallo de la Cámara del Crimen y le apuntó directamente a los tres jueces que integran al tribunal al afirmar con ironía que "seguro (el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio) Zaffaroni los llamó para felicitarlos".

"No me parece bien que el Presidente critique un fallo judicial porque inevitablemente es una injerencia en la órbita de otro poder del Estado", consideró Urtubey, al tiempo que sostuvo que "si bien cualquier ciudadano tiene derecho a opinar, cuando uno es presidente su opinión claramente influye".

El salteño sostuvo en declaraciones a FM Blue que la actitud del jefe de Estado "de mínima, es imprudente" y agregó: "Si yo como gobernador en mi provincia opino sobre un fallo judicial estaría presionando a los jueces de mi provincia y creo que es lo mismo a nivel nacional. Él no es cualquier ciudadano".