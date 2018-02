Más precisiones del fin del Federal B

Lo que trascendió en los últimos días de medios periodísticos porteños sobre la desaparición del Federal B y C, que será reemplazado por otro torneo el año que viene, va tomando forma. En las últimas horas el sitio ascensodelinterior.com.ar publicó un extenso informe sobre los cambios que se vienen en las distintas categorías.Si bien no es un hecho consumado, y seguramente los clubes del Federal B intentarán al menos conseguir que en el segundo semestre de este año se dispute un último campeonato, no deja de ser un dato para analizar y conocer.Esto, determinaría por ejemplo que Ben Hur y 9 de Julio de nuestra ciudad no tengan competencia hasta 2019, hablando de los torneos del Consejo Federal. Pero habrá que esperar una resolución oficial.Este es un resumen por categorías de las reformas:PRIMERA B NACIONALLa intención de "Regionalizar" la categoría siempre estuvo latente, es por ello que los equipos "metropolitanos" vienen solicitando jugar divididos del resto del país para reducir gastos. Actualmente la B Nacional cuenta con 25 equipos, 13 del Interior y 12 Metropolitanos.La idea para el próximo campeonato es dividir la categoría en: Primera A Metropolitana y Primera A Interior, ambas con 20 equipos cada una.Para completar los cupos se recurriría a equipos del Federal A y de la Primera B Metropolitana. El número en cada categoría del tercer escalón del fútbol argentino aún no está definido porque depende de los ascensos y descensos de categorías superiores o inferiores.Lo cierto es que, por ejemplo, Unión de Sunchales en caso de tener una buena campaña en lo que continúa del actual Federal A, podría lograr el ascenso.TORNEO FEDERAL AEl Torneo actualmente cuenta con 39 equipos y dispone de: 8 descensos al Federal B (o torneo que lo reemplace), 2 ascensos a la Primera B Nacional y 4 ascensos del Federal B (Camioneros, San Martín de Formosa, Sol de Mayo de Viedma y Racing de Córdoba, y un número incierto de descensos de la B Nacional.El futuro número sería de 36 equipos. Pero a esto deberíamos restar los 8 que ascenderían por reestructuración, por lo tanto el torneo quedaría con 28 representantes. Según la información consignada a Ascenso del Interior, el número de participantes con el que se disputaría el Torneo Federal A sería de 32. De esta manera existe la posibilidad de incorporar cerca de 4 clubes del Federal B. El formato sería similar a las ultimas ediciones. Y se habla de un ascenso directo, y un segundo ascenso a definir en un final con el subcampeón de la B Metro. En tanto que tendría 4 descensos al Regional Federal Amateur (ex Federal B).REGIONAL FEDERAL AMATEUREl propósito principal de esta reforma es fortalecer las Ligas del Interior que ante tanta competencia han ido perdiendo terreno, disputando torneos intrascendentes y sin demasiadas motivaciones. Desde AFA se pretende un crecimiento institucional de sus Ligas afiliadas, es por ello que también se hará hincapié en un ordenamiento técnico y jurídico de Ligas y Clubes para disputar el torneo, en lo tecnológico (uso del Sistema COMET), como así también un crecimiento de los clubes no solo en lo deportivo, sino en la infraestructura (Estadios, etc).En definitiva, los 160 equipos (entre los genuinos del Federal B, más los 16 ascendidos del Federal C actual y los 8 descensos del Federal A que está en competencia) disputarán la Etapa Clasificatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2019.Del mismo tomarán parte los campeones de Liga del Interior, Uniones Regionales de Ligas y Federaciones y/o Uniones de Ligas conjuntamente con los equipos del Federal B 2018. Para poder competir, antes habrá que cumplir una serie de requisitos, relacionados con la capacidad de cada Liga en diferentes ítems.